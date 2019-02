Má to ale několik háčků. Město počítá se státní dotací, ta ale ještě není vypsaná. V domě je patnáct bytů, všechny jsou ale obsazené partajemi. Koalice argumentuje, že nemovitost zaplatí a přebere pouze bez jakýchkoli závazků, počítajíc v to i nájemní smlouvy.

Podle opozice ale vlastník domu RF Development CZ do domu takřka neinvestoval a problémové nájemníky jen přestěhuje do jiné městské čtvrti. Tím se prý magistrát vystavuje nebezpečí, že za firmu bude po několika letech opět hasit trable odkoupením dalšího zdevastovaného domu. Opozice také radním vyčetla přemrštěnou cenu budovy. Stojí totiž přes čtyři miliony korun, další miliony spolkne rekonstrukce.

Jak vysvětlil náměstek ústeckého primátora Pavel Tošovský (ODS), město zde chce ubytovat bezproblémové, ale ne tak bohaté nájemníky, kteří by si mohli dovolit vlastní byt či dům. „Takové, co znají sprchu a splachovací záchod. Můj hodně předběžný a hrubý odhad nákladů na rekonstrukci se pohybuje kolem deseti milionů. Věříme, že to pomůže zlepšit život lidem, kteří tu bydlí a o svoje nemovitosti se starají. Ti se bojí kolem zničeného domu a jeho nájemníků chodit na nádraží,“ argumentoval.

Podle zastupitelky opozičního hnutí PRO! Ústí Karolíny Žákovské stoupnou náklady na opravu průměrně na zhruba milion za jeden byt a tedy by bylo výhodnější koupit za ty peníze patnáct bytů, které nebudou vyžadovat další investice do oprav. „Ten dům se prodává už dlouho, být lukrativní, bude z nabídky dávno pryč. Nemusíte nás ani strašit, že ho koupí další obchodník s chudobou. Máme přece vyhlášku, která zamezuje vyplácení doplatku na bydlení nově přistěhovaným,“ kontrovala.

Neštěmická starostka a zároveň ústecká zastupitelka Yveta Tomková (Vaše Ústí!) odkup podpořila navzdory svým výhradám ke kupní ceně i loni v červnu, kdy se vládnoucímu UFO nákup domu nepodařilo v zastupitelstvu prosadit.

Možností je dražba

„Jsme rádi, že se konečně hnuly ledy. Do budoucna bychom ale rozhodně neměli vykupovat domy od obchodníků s chudobou za ceny, o které si řeknou. Město mělo a má možnosti nemovitosti vykupovat mimo jiné v dražbách, a to doslova za pár korun. Je škoda, že se nikdo nesnažil vyjednat u majitele, který roky vydělával na dávkách na bydlení a jehož nájemníci dům zničili, cenu nižší,“ upozornila.

Dům, který ve 30. letech minulého století postavil městský architekt Franz Joseph Arnold, podle znaleckého posudku vypracovaného pro magistrát skutečně není žádný velký „kauf“. Znalec Ota Zeman upozorňuje na řadu zničených stavebních prvků. Opravu potřebuje zdivo, omítky a další. „Výměnu vyžaduje především střešní krytina, dveře do jednotlivých bytů, většina podlah,“ napsal znalec.

Město si kryje záda několika podmínkami. Nemovitost nebude zatížena omezeními ani závazky. Budova bude při přejímce vyklizena. Nájemci, většinou prý Romové ze Slovenska, musí opustit byty do dvou měsíců po podpisu kupní smlouvy.

Co bude s dosavadními obyvateli, není jasné. Při jednání zastupitelstva zazněla obava, kde tito lidé zakotví. Další připomínkou bylo, že se operuje s dotací, která ještě ani není vypsaná. Radní Eva Fialová (ANO 2011) vysvětlila, že o příspěvku z připravovaného dotačního programu Výstavba už na ministerstvu pro místní rozvoj vyjednávali.