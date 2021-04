Když Martin Vodňanský fotografuje své „loužovky“, tak si kolikrát k tomu musí přidřepnout na „bobek“. Kolemjdoucí vidí jen podivína, který míří z blízka na kaluž. „Oni nevidí, co fotím, proto na mě často hledí jako na blázna,“ usmívá se čtyřiapadesátiletý finanční specialista.

Jeho koníčkem je fotografování. Toulá se Ústím nad Labem a zachycuje vše, co ho zaujme. A tak to bylo i s jeho první loužovkou.

„Byla to náhoda. Viděl jsem na Kostelním náměstí v kaluži odraz šikmého kostela, a to mě zaujalo. Hned jsem to cvaknul,“ vypráví Vodňanský. Jeho snímek měl okamžitě úspěch na sociálních sítích.

I proto se na tento zajímavý pohled na město začal více zaměřovat. „Vyrážím do města po dešti a hledám louže u zajímavých objektů. Ale ony se tvoří většinou tam, kde nic není,“ úsmál se.

Přesto už prostřednictvím malých vodních ploch ve městě zachytil hotel Větruši, ústecké divadlo, Mariánský most, hrad Střekov nebo kostel svatého Pavla.

„Mé první fotky byly dělané přes mobilní telefon, až nyní k Vánocům jsem dostal slušný fotoaparát. Tak půjde i kvalita mých snímků ještě nahoru,“ dodal Martin Vodňanský z ústecké čtvrti Střekov.