„Jeden z nevybraných zájemců napadl výsledky výběrového řízení. Bylo jednodušší mu dát za pravdu, protože v podmínkách zakázky byly nějaké procesní chyby. Místo zrušeného výběrového řízení teď vyhlašujeme nové za v podstatě za stejných podmínek,“ vysvětlil „rozvojový“ náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS).

Po rekonstrukci bude Corso sloužit jako úložiště dat z kamer, úřadů, informačních systémů a příspěvkových organizací města. Mimo to například i k provozu informačních aplikací, parkovacích systémů Městských služeb či jako sídlo Metropolnetu a dalších.

Ačkoliv má Ústí deset milionů korun pro nakreslení projektu vyčleněno v rozpočtu, horší to už bude s financováním stavby samotné. Ta by dle předběžných úvah měla přijít na sto až dvě stě milionů korun a tak městské vedení doufalo v dotaci.

„V době koronavirové krize jsou a budou výpadky příjmů v městském rozpočtu. Ani nedokážu odhadnout, jaký bude další vývoj, jelikož ministerstvo financí zveřejňuje pokaždé jiná čísla. Proto osobně považuji za důležitější zajistit chod města, jeho úřadů a organizací,“ poznamenala náměstkyně primátora Věra Nechybová (UFO), která má na starosti městskou kasu. „Nejprve bych ale počkala, až bude hotový projekt, a pak bychom se měli bavit, co s ním dál. Určitě bychom ale měli dobře zvážit, zda město znovu zadlužovat,“ upozornila.

Zdržení rekonstrukce způsobí pravděpodobně nejvíc problémů ústecké městské policii. Nutně totiž potřebuje nové dohledové centrum kamerového systému.

„Jsou to pro nás ideální prostory co do polohy i velikosti. Současné operační středisko bylo stavěné na maximálně 27 kamer, teď jich máme zhruba 170,“ přiblížil zástupce ředitele městské policie Jan Novotný.

Práce na projektové dokumentaci bude trvat minimálně celý tento rok. Odbor dopravy a majetku připraví její stavební stránku. Na Metropolnetu, který spravuje městské optické a počítačové sítě, bude vnitřní technologická část. Přípravné práce a zpracování návrhů začaly už předloni na podzim. Kdy ale začne samotná rekonstrukce, není jasné.