Zájemců o propocené tričko bylo hodně, před loděnicí to vypadalo jako v lidském mraveništi. V deset dopoledne vybíhali na svou kilometrovou trať ti nejmenší, potom se na startovní čáře seřadili dospěláci a všichni dohromady fandili jedenáctileté Amálce, která trpí skeletální dysplasií. Usměvavá dívenka potřebuje motomed, speciální zařízení pro rehabilitaci, které je opravdu drahé. Startovné bylo dobrovolné!

Nikdo nestál stranou, prosklená pokladnička byla za hodinu plná. Nebyli to jenom běžci, ale i jejich kamarádi, rodinní příslušníci, diváci, náhodní výletníci. Všichni ji drželi palce. Komentátor oznámil před desátou, že už bylo vybráno přes třicet tisíc korun, ale celková částka bude známa až v pondělí. V Ústí nenajdete prosluněné pláže, z uhlí růže nerostou, ale srdcařů tu žije dost.

"Moc se mi to líbilo, dokonce jsem dostala i startovní číslo. Moje kamarádky sice na stupních vítězů nestály, ale to přeci nevadí, já jsem je viděla. Kolem mého vozítka byla stále skupinky skvělých lidí, mávali na mě, tleskali. Bylo to všechno úžasné, dokonce jsem vyhrála v tombole," smála se Amálka.

Desetikilometrovou tratí doslova proletěl Petr Zuda v čase 00:34:57. "Tohle je už pátý ročník a já jsem vždycky stál na nejvyšším stupni stejně jako Zuzka Rusínová. Tohle není klasický závod, tady se během pomáhá těm, co naší pomoc nejvíc potřebují. Já nikdy nic nešidím, vždycky běžím naplno a nejsem sám," svěřil se absolutní vítěz desítky.

Zuzku Rusínovou znají všichni ústečtí běžci (00:39:09), desítku vyhrála s velkým náskokem před Lenkou Bucharovou, třetí doběhla mistryně světa v boxu Fabiána Bytyqi. "Běželo se mi dobře, ale začátek jsem trochu přepálila. Držela jsem se chvilku za Zuzkou, ale to je prostě jiná liga, po dvou kilometrech jsem musela zvolnit. Raději zůstanu u boxu," s rozzářenou tváří tvrdila "božská pěst."

Ceny předával Lukáš Konečný a primátor města Ústí nad Labem Petr Nedvědinský. Držíme ti palce, Amálko.

Miroslav Vlach