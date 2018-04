FOTO: V Doběticích se hodovalo jako o závod

Ústí nad Labem - Morava to není, barevné kroje a tanečníky před domem nečekejte, ale letošní Velikonoce se na sídlišti Dobětice docela povedly.

Během chvilky jsem napočítal deset konkurentů s košíkem v ruce a to bylo teprve osm ráno. Kamarádská pomlázka, tak bych to pondělní podezřelé hemžení nazval.

Jeden panelák, to je taková menší vesnice, kde se lehce najde i padesátka žen a děvčat. Barevné vejce dostanete pouze za umělecký přednes známé koledy, někdo přidá vzácnou tekutinu, řízeček, marcipánového beránka a úsměv k tomu.

"Každý rok je to stejné. Mám dvě dcery a tak považuji Velikonoce za den mimořádného ohrožení. Manžel zmizel ráno, chodí hodovat s kamarády, mezi kterými nechybí i boxer Lukáš Konečný a já odrážím útoky z rodiny. Přijde táta, bratra doprovází hned celá tlupa žíznivých koledníků, někteří mají vlastní časový plán, aby to všechno stihli do dvanácti hodin. Peču, barvím, smažím, ještě, že mi holky pomáhají," tvrdila s úsměvem paní Klárka.

Jen odešla jedna partička, už u výtahu postávala další. Malou Gábinku před vetřelci chránil tatínek, tříletá Emička nabízela košíček za pohádku, na chodbách panelových domů byla prováděna náhodná dokumentace plná smíchu a provokací.

Pepíček bez dlouhého přemlouvání prozradil úkryt babičky a potom se ještě přidal. Velikonoční turistika na sídlišti posiluje fyzičku a utužuje vztahy. Druhý den bolí nohy a někdy i hlava!