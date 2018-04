FOTO: V ledové vodě Milady plavou otužilci dvakrát týdně

Chabařovicko - Do tašky ručník, na sebe plavky, ještě pusu manželce a jde se. Jaroslav Puchta vyráží k Jezeru Milada na Ústecku na jubilejní 50. setkání party otužilců z Trmic.

„Začal jsem s tím před třemi lety hlavně kvůli zdraví a musím říci, že od té doby jsem neměl chřipku, rýmu ani jiné zdravotní problémy,” říká 75letý muž.

U vody na něj čeká zhruba dvacítka milovníků ledové koupele, kteří chodí pravidelně každou středu a neděli. Nechybí ani Darek Beneš, který spolu s kamarádem Františkem Milcem otužilecké koupání v Miladě loni zavedl. I v tomto případě hrálo zdraví hlavní roli.

„Původně jsme začínali s tím, že pan Milec měl problémy se zády. Napadlo nás to ale až v září, na druhou stranu tady aspoň nebylo tolik lidí. Chodili jsme tedy dvakrát třikrát týdně. Postupně se voda ochlazovala, a tak jsme zkoušeli, jak to ještě dlouho vydržíme. A najednou z toho bylo otužování,” popisuje Beneš.

Ke dvěma nadšencům se postupně přidávali jejich partnerky a kamarádi. Dnes jsou v partě lidé od 12 do 75 let.

Na hladině pár desítek metrů od břehu mají připevněnou nafukovací palmičku, ke které se všichni vydávají. V březnové vodě vydrží všichni necelých deset minut.

„Jaro je tady, takže už je to znát i na teplotě vody, tipuji, že měla tak 4 stupně. Dalo se to, když je zima, vydržíme maximálně jen pět minut,” zmiňuje Puchta. V mrazech si otužilci musí do jezera vysekat sekyrou díru, do které se následně ponořují.

Jak říkají, přidat se k nim může kdokoli. „Otužilci v Praze vyžadují potvrzení od lékaře, k nám nic takového nepotřebujete, zúčastnit se může kdokoli,” říká Beneš.

A viděli otužilci z Trmic filmovou novinku Bába z ledu? „Byla to spíše psychologická tematika, ale poselství je jasné. V životě je důležité někam patřit, mezi nějakou komunitu. Bez kamarádů bych sem sám nechodil,” dodává Puchta.