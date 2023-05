Nelíbí se jim, že se tu pohybují narkomani, kteří si sem docházejí pro sterilní jehly a stříkačky. Poté si údajně v okolním parku mají drogy aplikovat a použité „nádobíčko“ odhodit na zem. Klub se ale brání s tím, že služby, které poskytuje, mají svůj smysl, jen pokud budou snadno dostupné a to prý v Předlicích nebudou. Klienti by za nimi přestali docházet. Stěhování by prý ani nebylo jednoduché, jelikož rozsah adiktologických služeb je velmi široký.

Město s Drug-Out klubem řešilo stížnosti několikrát. Například v roce 2017 vznikla dokonce i petice, která požadovala přesídlení klubu. Podepsalo ji okolo 180 lidí. Tehdy, stejně jako dnes, ředitelka klubu Radka Kobližková argumentovala v podstatně stejně. Smyslem služeb, které poskytují, je jejich dostupnost.

„Aby plnily svůj účel, musíme sídlit v centru Ústí. Poskytujeme služby zdravotně sociální, pracujeme s lidmi závislými na drogách, gamblery, vedeme adiktologickou poradnu pro děti a dospělé, kteří za námi dochází, spolu s tím provozujeme kontaktní centrum a další. Není to jedna místnost, ani by nebylo jednoduché to všechno přestěhovat,“ vysvětlovala.

Stejným aktérem mezi odpůrci je i Karel Vlček, který ve stejném roce zastupoval petiční výbor a bydlí nedaleko budovy Českého rozhlasu – Sever. Stížnosti se v podstatě i dnes opakují „Lidé, kteří chodí do klubu, obtěžují zdejší lidi slovně i fyzicky. Máme strach tudy vůbec procházet, nemluvě o nepořádku, který po nich zůstává,“ stěžoval si, nejen ústně, ale i písemně v elektronické poště ústeckým radním. Na místě během návštěvy parku redakce Ústeckého deníku oslovila kolemjdoucí.

„Tam třeba stojí tři, co jako narkomani vypadají, necítila jsem se moc dobře. Ale nevím, jestli jsou. Té problematice ani moc nerozumím a tak nesoudím. Ale ten park by potřeboval dát do pořádku, necítím se dobře spíš kvůli tomu,“ poznamenala studentka Viktorie, která tudy podle svých slov chodí denně a zkracuje si cestu do knihovny.Řešení problému převzal za město radní Michal Mohr (SPD).

„Je tam nainstalovaná kamera a dochází tam pravidelná hlídka městské policie. Domluvenou máme nyní i součinnost s Policií ČR. Zároveň jsme dali žádost na odbor životního prostředí, abychom mohli park revitalizovat. Vykácet náletové dřeviny a zbytečné křoviska tak, abychom skrz park dobře viděli. Kamera by neměla smysl, kdyby v podstatě nic neukázala a nebylo na ní vidět. S ředitelkou klubu jsem jednal. Další schůzku budeme mít příští týden. Rád bych je přesvědčil, aby se přestěhovali do městské budovy v Předlicích,“ uvedl s tím, že objednané jsou na návrh komise pro vyloučené lokality ještě další dvě kamery. „Protentokrát jedna do Mojžíře a druhá do Předlic,“ přiblížil.

Podle strážníků je kamera a důkladné prořezání městské zeleně v okolí centra klíčové. Díky tomu budou mít potom dobrý přehled po celém okolí. V uplynulých měsících a letech zde skutečně nějaké stříkačky nebo jehly sesbíraly. Ředitel městské policie Pavel Bakule upřesnil, že sem chtěli kameru umístit už před dvěma lety. „Dnes tu mobilní kamera zabírá prostor od knihovny směrem nahoru ke škole. Zároveň chceme eliminovat, aby sem chodili bezdomovci, shlukovali se v parku narkomani a podobné živly,“ dodal.