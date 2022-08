V pondělí 18. července byl na místě pouze hrubý pískovec z malého lomu u Hořic, po třinácti dnech to byla umělecká díla. V nelehké době bylo zvoleno i nelehké společné téma - pravda. Celkem sedmadvacet umělců odpovídalo na otázky diváků, tlumočilo se do němčiny i angličtiny. Nebyla to soutěž, jenom setkání talentovaných a šikovných lidí, kteří kámen mají rádi.