FOTO: V Trmicích slaví pětadvacet let samostatnosti a na plese to bylo znát

Trmice - V pátek večer byl taneční sál v restauraci U Kastnerů zcela plný. Každá dáma obdržela krásnou růži, své hosty u vchodu vítala starostka Jana Oubrechtová a nabízela sklenku šampaňského na které bylo pamětní dvojčíslí.

"Letos je to skutečně pětadvacet let od místního referenda, kdy se občané rozhodli to zkusit samostatně. S revoluční myšlenkou v roce 1993 přišel místní rodák pan Kučera s několika kamarády a dlouze se nejprve o této možnosti rozmlouvalo především v bývalém kině. Přesně nevím, jaké bylo procentuální vyjádření, ale bylo to zcela jasné. Já byla v té době na mateřské dovolené, momentálně už táhnu dvanáctý rok ve funkci starostky," řekla Jana Oubrechtová.

Krátké uvítání a potom přišlo na řadu předtančení. Dvě mladé dvojice z tanečního klubu Styl-dance Teplice zcela okouzlily přítomné diváky a zasloužený potlesk nebral konce. Kateřina a Lukáš předvedli ukázku standardních tanců, Elizabeth a Tomáš potěšili latinsko - americkou taneční školou.

"Náš klub se věnuje především mládeži, celkem nás je kolem padesátky, já tančím jedenáct let a momentálně to naše seskupení vedu," přiznal se Tomáš Vojíř před barem, kde čtveřice doplňovala tekutiny.

Netrvalo dlouho a parket byl plný usměvavých tváří. To text písně Jiřího Zmožka "Už mi lásko není dvacet let" vyzval k tanci a za chvilku zpívali všichni. Kolem desáté byla krátká pauzička na občerstvení, ohnivá show zakončila program.