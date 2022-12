"Po celou dobu covidu jsme měli celkem solidní stavy, měli jsme málo psů i koček, lidé jak byli doma, tak se zvířata tolik neztrácela, teď ale máme celkem plno. Máme kapacitu pro 45 psů a 40 koček, samozřejmě když to jinak nejde a psi se mezi sebou snesou, můžeme dát i dva do jedné klece," říká vedoucí útulku paní Ježková.

"Jakmile přijde do útulku malý pes, tak ihned odchází, u větších psů už to není tak časté. Máme tady psy třeba už od jara," pokračuje.

FOTO: Tanec, hudba a dobré pití. Po dlouhé pauze se otevřel známý ústecký klub

Před Vánocemi byli lidé solidární a snažili se zvířatům pomáhat. "Lidé nosí nějaké potřeby, ale je to slabší, je tady opravdu asi znát ta krize," říká paní Ježková. "Nejvíce by nám pomohlo bavlněné oblečení, bavlněné deky, froté ručníky, slabé deky, to dáváme zvířatům pod sebe, aby jim nebyla zima, kolikrát to počůrají, tak to vezmeme a vyhazujeme, takže toho opravdu dost spotřebujeme," dodala Ježková.

U jídla jsou rádi za kvalitní krmení. "Budeme více rádi e za malý pytlík kvalitních granulí, než za velký pytel, který zvířatům nedá žádnou výživu, lidé většinou nosí pamlsky, ale těch máme opravdu dostatek," řekla vedoucí.

"Určitě také oceníme stelivo pro kočky, toho také spotřebujeme velké množství," uzavřela Ježková.