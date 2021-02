Tento týden byli v Žatci naočkováni proti nemoci Covid-19 první senioři. V tamní nemocnici se očkuje od počátku ledna, jako první přišel na řadu zdravotnický personál. V závislosti na dodávkách vakcín se během února začne s očkováním také v Lounech a na Podbořansku. Zároveň se počítá s tím, že v nejbližších týdnech do domovů pro seniory v okrese Louny dorazí mobilní týmy, které naočkují jejich klienty a personál.

Očkovací centrum v žatecké nemocnici se v minulých dnech přestěhovalo z bývalého šestinedělí na dětské oddělení. „Tento týden jsme provedli 96 prvoočkování. Očkovali se senioři a zdravotníci ze Žatce a okolí,“ sdělila Jana Olšanová z ředitelství žatecké nemocnice. Právě kvůli zajištění lepší dostupnosti místa pro seniory k přestěhování očkovacího centra došlo. Zajistí se tím také, aby se lidé, kteří přijdou na očkování, „nemíchali“ s pacienty a zdravotníky nemocnice. Ambulance dětského oddělení se během očkování přesune do prostor lůžkové části. „Pokud by byl dostatek vakcíny, můžeme naočkovat 60 lidí za osm hodin,“ řekla Jana Olšanová.

Právě nedostatek vakcíny brzdí proočkování většího počtu lidí nejen v Žatci ale i celé republice. „Jsme zcela závislí na centrálních dodávkách. Co dostaneme, tím očkujeme. V kraji máme připravených 17 očkovacích center, další čtyři, v Litoměřicích, Mostě, Ústí nad Labem a Rumburku chystáme jako velkokapacitní. Očkovat budou také mobilní týmy, počítáme i se zapojením praktických lékařů,“ vypočetl hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller při páteční návštěvě žatecké nemocnice. Podle jeho slov se dodávky vakcíny do Ústeckého kraje postupně mírně navyšují, zmíněná velkokapacitní centra by měla zahájit provoz zřejmě v dubnu.



V okrese se kromě Žatce bude očkovat v lounské nemocnici a na Podbořansku. Jedním z míst, o kterém se v této souvislosti uvažuje, je psychiatrická léčebna v Petrohradě.