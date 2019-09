„Na Klíši v Ústí jsme se narodily a vyrůstaly tu,“ shodly se na koncertě Václava Neckáře se skupinou Bacily tři dámy Marta, Stáňa a Zdena Krejčíkovy. „To je ovšem naše příjmení ještě za svobodna. Už ale dávno neplatí,“ prozradila Ústeckému deníku Zdena. „My bydleli v ulici Na Popluží, Václav s Honzou u babičky a maminky v Resslovce,“ s notnou dávkou nostalgie i radosti vzpomínala na koncertě Václava Ústečanka.

Koncert začal populární zpěvák dávným hitem Chrám svatého Víta, v originále Winchester Catedral. A hned také divákům, jak si při natáčení té písničky ve studiu v Praze nasazoval na nos kolíček na prádlo. „Ten už ale dávno nepoužívám, dnes mám něco lepšího,“ smál se zpěvák a ukázal publiku bandasku na mléko.

A pak už v doprovodu Bacilů na scéně, ozdobené plakátem s velkým výročím, nabízel jeden hit za druhým. Při písni „Tuhle kytaru jsem koupil kvůli tobě,“ napsali ji autoři písní pro muzikál Starci na chmelu,“ prozradil: „Ta písnička je ve filmu Pelíšky. V tom ale já nehraju,“ smál se Václav. A snad tak i připomněl, že si naopak sám si rád zahrál v legendární pohádce „Šíleně smutná princezna“ a snímku „Ostře sledované vlaky“, za které získal režiséru Jiřímu Menzelovi prestižní filmové ocenění, Oscara.

„Na Vaška se už moc těšíme a přejeme mu moc zdraví. Určitě ho ještě bude potřebovat,“ pokračovala Ústečanka z Klíše. „Těšíme se sestrami na jeho písničky Stín katedrál, Šala la la la li - ta musí být. A určitě i na jeho slavnou vánoční Půlnoční. I tu máme moc rády. No a taky Lékořici,“ sypala dáma jedno přání za druhým. A populární zpěvák, aniž ji slyšel, jí je postupně plnil jedno za druhým.

A dáma pak ještě vzpomínala, jak se sestřičkami a ostatními dětmi v 60. lech v ložnici na Klíši skákaly z vysokých skříní do peřin na širokých manželských postelích. A jak jim za to vždycky maminka nadávala, neměla to ráda. „To se skákalo úplně perfektně. My to dělaly denně. A naše maminka nás za to vyplácela plácačkami na koberce,“ ohlížela se paní Zdena. A stejné klukovské nápady měli i bratři Neckářovi. Ostatně, dost podobné zážitky z Klíše má i naše bývalá kolegyně korektorka Deníku Naďa Chodovská. „Přišly jsme sem dnes za radostí, za krásnými vzpomínkami,“ shodly se na výročním koncertě sestry.

Václav a Jan spolu na oslavě Ústí zpívali i „Časy se mění“. A Václav přidal i Hej tak ruku mi dej, Nelituj, Podej mu ruku a projdem Václavák anebo také Kdo vchází do tvých snů, má lásko. V ní poletech zase Vašek pozměnil text a místo sloganu „Ringo Star se z obrázku dívá“ dnes zpívá „Karel Gott se z obrázku dívá“.

Václava Neckáře také na Mírovém náměstí „zasypaly“ květiny. Jednu mu přinesla jeho velká fanynka, která prý nevynechá jediné jeho vystoupení široko daleko. A další mu na scéně předal primátor Ústí Petr Nedvědický. Vzpomínal při tom, že kdysi před lety s Václavem na gymnáziu chodil do jedné třídy. A děkoval mu za pěkný koncert k výročí Ústí.

Oslavu tu kočíroval Petr Stolař z hrobského Divadla v pytli, showman v elegantním oblečení a kloboučku. Představil basketbalisty z týmu Sluneta i borce z týmu amerického fotbalu Blades. Martin Krsek z ústeckého muzea zase komentoval dávné historické události v Ústí, například letitou defenestraci. A finále oslav patřily třeba koncertům Ústecké rockové skupiny Idio & Idio či folkové hity a šansony sourozenců Petra a Elišky Lüftnerových.