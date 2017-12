FOTO: Vánoční Drážďany chrání proti teroru policejní hlídky i betonové zátarasy

Drážďany – Sto tisíc návštěvníků, třítunová štola, ale také betonové zátarasy a všudy přítomní policisté vybaveni pistolemi, pepřovými spreji a obušky. Přesně tak vypadal v sobotu drážďanský Striezelmarkt, jeden z nejstarších vánočních trhů v Německu.

Jako tradičně sem davy zvědavců přitáhla Štolová slavnost, na které místní pekaři a cukráři naporcovali téměř třítunovou štolu.



Na nápor návštěvníků se připravili nejen stánkaři, ale hlavně ústečtí a drážďanští policisté. Ti už několik let společně dohlížejí na bezproblémový průběh drážďanských trhů.



Jedním z hlídkujících policistů je i Pavel Smidt z ústeckého obvodního oddělení Neštěmice. „Přijeli jsme sem na desátou hodinu, pomáháme jak zdejším příslušníkům policie, tak českým občanům, když potřebují s něčím poradit,“ říká Smidt.



Pro potřeby policie pak slouží speciálně vybavený policejní transporter stojící na Wilsdruffer Straße. Uvnitř skýtá zázemí pro členy hlídek včetně kamerového systému monitorujícího prostor Striezelmarktu.



Spolupráce mezi českými a německými policisty je ukázková. Dokazují to statistiky, na které se šéf drážďanské policejní hlídky Axel Friebe odkazuje. „Jsme tady denně od 10 do 21 hodin. Do dnešního dne jsme zaznamenali deset přestupků, většinou se týkají krádeží telefonů či peněženek,“ uvádí Friebe.

„Jako generální konzulát jsme nedostali žádná hlášení, že by někdo z českých občanů něco spáchal. Nejčastější delikt jsou krádeže, který ale probíhá během celého roku, navíc u těchto deliktů policie nevede statistiku, zda šlo o Čechy. Je tolik národností, že není možné říci, že něco spáchali Němci a něco jiné národnostim,“ doplňuje zástupkyně generálního konzula Eva Reinöhlová.

Za rok 2016 pak evidovala mobilní policejní služebna na Striezelmarktu 25 případů. Většinou šlo o kapesní krádeže. Nechybělo ale také pátrání po ztracených lidech. Celkem policisté vloni hledali 19 lidí, z nichž ve 12 případech šlo o děti. Letos šlo prozatím pouze o dva případy.



Právě pro rodiče tak zdejší policejní stanice připravila náramky, na které mohou zaznamenat svá telefonní čísla a připevnit je svým ratolestem na ruku.



Axel Friebe taktéž radí, jak by se návštěvníci drážďanských trhů měli chovat, aby předešli potenciálnímu okradení. „Kdo přijde na trh, měl by mít s sebou pouze tolik peněz, kolik potřebuje. Dokumenty a peníze by pak měl nosit odděleně, aby v případě ztráty nepřišel úplně o všechno. Doporučuji také, aby si lidé všechno ukládali do náprsní tašky nebo do závěsného pytlíku, který si mohou schovat pod oblečení,“ doplňuje Friebe.

Spolupráci s ústeckými kolegy hodnotí na jedničku. „Každoročně sem jezdí tisíce českých návštěvníků. Mnozí neumí německy, takže se buď musí domlouvat anglicky, anebo se mohou obrátit ve svém rodném jazyce právě na českého policistu, který jim rád pomůže,“ zmiňuje Friebe.

Podle ústecké policejní mluvčí Veroniky Hyšplerové jsou české hlídky v Drážďanech každým rokem. „Pohybují se v ulicích, v obchodních centrech a i na přilehlých parkovištích. Jde zkrátka o místa s větší koncentrací osob. Společné hlídky se realizují v rámci dotačního projektu Mobilně a efektivně ve společném příhraničí,“ doplňuje Hyšplerová.



Atmosféru trhů s vůní svařeného vína, s 223 nazdobenými stánky a roztomilými dětskými kolotoči kazí pohled na zelené betonové zátarasy. Komisař Axel Friebe přiznává, že i Drážďany jsou potenciálním cílem teroristů.

„Policie je připravená, máme vypracovaných několik scénářů, co by se mohlo stát. Zátarasy máme nejen kolem trhů, ale i v ostatních ulicích. Některé oblasti pak sledují kamery a posílené policejní hlídky,“ upřesňuje Friebe.

Mimořádná opatření nejsou překvapivá. Minulý rok 19. prosince na známých berlínských trzích najel útočník Anis Amri z Tunisu kamionem naloženým ocelí do davu lidí. Zahynulo 12 lidí, mezi nimi i jedna Češka. „Teroristické hrozby v Drážďanech jsou a riziko nelze stoprocentně vyloučit,“ přiznává Friebe.

Betonové zátarasy se minulý rok objevily také v centru Mírového náměstí v Ústí. Policisté o jejich možném umístění i v letošním roce jednali s vedením magistrátu.

„Vyhodnotili jsme rizika a v tuto chvíli je nebudeme instalovat. Každý den jsme však s vedením města v kontaktu a vyměňujeme si v tomto směru informace,“ dodává Hyšplerová.