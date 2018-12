Klíše – Stovky pěkných i chutných výrobků, hračky, lízátka, mini stromečky, perníčky, svícny, mořskou sůl i chlebíčky, nabídl rodičům i prarodičům žáků Fakultní základní školy České mládeže vánoční jarmark.

Děti předvánoční výstavu ve třech patrech své školy s učiteli a rodiči chystaly několik týdnů a snaha se vyplatila. Když akce po více než třech hodinách končila koncertem žáků v aule školy, lavice na začátku plné výrobků už zely prázdnotou. „Mám z našich šikovných dětí radost. A také z toho, že starší děti pomáhají těm mladším,“ pochvalovala si Petra Holasová, letos nová ředitelka klíšské školy.

„Keramické prasátko tu na výstavě vlastních výrobků máme proto, aby nám návštěvníci trhů přispěli penízky pro celou třídu. Paní učitelka nám pak za ně něco koupí,“ tvrdila osmiletá Anežka z Klíše. „Necháme se překvapit, co,“ nevěděla ani její spolužačka.

„Jsem tady na trzích počtvrté, mám tu čtvrťáka Honzu,“ prozradila maminka z Klíše. „Je to dobrý nápad, že si škola třeba i trošku vydělá. A děti tady můžou prezentovat své výrobky. Ukážou, jak jsou šikovné a mají radost, když si rodiče koupí, co udělaly,“ dodala Radana, maminka Honzíka a druháka Kubíka.

„Je to tu všechno hezké, udělaly to krásně,“ byla ráda Jana Kudrnová z Neštěmic, babička Anežky a Elišky z České mládeže. „Výstava mě baví, jsem na ní už posedmé – tak velké děti už tu mám. Koupila jsem si svícínky i medové svíčky, je to každý rok šance kupit si tu něco pěkného,“ tvrdila sebejistě maminka dvou žáků školy z Klíše. „Nejvíc tu dnes u nás jdou na odbyt vánoční stromečky. Vyrábí je jeden kluk od nás ze sedmé B, pomáhala mu mamka,“ řekla jeho spolužačka z klíče. Sama vyráběla ozdoby, malé sněhuláčky, těší ji, že je o výrobky třídy zájem.

Anežku, slečnu ze 2. A, těšilo, že si rodiče kupovali přáníčka, které se spolužáky vyráběla. „U nás ve 4. A jsme vyráběli betlémy a nějaké svíčky,“ prozradil Honza (9). A malá školačka nadšeně doplnila. „Moje babička udělala pěkné keramické kapříky. Prodali se jako úplně první.“