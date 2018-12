FOTO: Vánoční strom v Újezdu rozsvítily děti, Ježíšek šel do slámy

Administrativa - Administrativa Ostatní odborní pracovníci v 18 810 Kč

Specialisté v oblasti organizace a řízení práce Vedoucí správního odboru. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18810 kč, mzda max. 28320 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Úřad městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov. , Oblasti řízení:, - hospodářská správa úřadu,, - služby obyvatelstvu (podatelna, pokladna, CzechPOINT, ohlašovna obyvatel),, - úsek sociální práce a veřejného opatrovníka,, - agenda přestupků (samostatné oddělení v řízení vedoucí/ho správního odboru)., , Předpoklady pro výkon funkce:, - v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 312/2002 Sb., zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů., , Požadavky pro uchazeče:, " vysokoškolské vzdělání, minimálně v bakalářském studijním programu, , " vítána praxe ve vedoucí funkci s prokazatelnými zkušenostmi s vedením kolektivu,, " vítána praxe ve veřejných službách a správě,, " vítána zkouška odborné způsobilosti,, " znalost a orientace v otázkách legislativy:, zákon č. 128/2000 Sb. zákon o obcích (obecní zřízení), zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 133/2000 Sb., zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších přepisů, " schopnost samostatného úsudku a rozhodování, příjemné vystupování, komunikativnost, flexibilita, dobrý písemný projev,, " výborná znalost práce na PC - MS Office (Word, Excel, Outlook)., , Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat tyto údaje uchazeče:, , " Název příslušné funkce, " Titul, jméno, příjmení, " Datum a místo narození, " Státní příslušnost " Adresa trvalého pobytu, " Číslo občanského průkazu , " Datum a podpis uchazeče, , K přihlášce je nutno doložit tyto doklady:, " Strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech, dovednostech týkajících se správních činností a uvedením kontaktů, zejména emailové adresy a telefonního čísla,, " Výpis z evidence rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),, " Čestné prohlášení a lustrační osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky,, " Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání., , Pracovní poměr: na dobu určitou - předpoklad do 2022., Předpokládaný nástup: leden 2019, případně dle dohody, Platové zařazení: V souladu s příslušnými právními předpisy - nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v 10. platové třídě., Lhůta pro podání přihlášky : nejpozději do 28. 12. 2018 - 11.00 hodin., Způsob podání přihlášky: , osobně v podatelně ÚMO Ústí nad Labem - Střekov,, nebo , písemně na adresu: ÚMO Ústí nad Labem - Střekov, Národního odboje 794/15, 400 03 Ústí nad Labem, , v zalepené obálce zřetelně označené:, , NEOTVÍRAT - "VŘ Vedoucí SO", s uvedením jména, příjmení a adresy uchazeče., V Ústí nad Labem dne: 30. 11. 2018, Za správnost: Ivana Voldánová, FO ÚMO Střekov , Vyvěšeno/zveřejněno: od 30.11.2018 do 28.12.2018. Pracoviště: Statutární město ústí nad labem - městský obvod ústí nad labem - střekov, Národního odboje, č.p. 794, 400 03 Ústí nad Labem 3. Informace: Ivana Voldánová, +420 475 273 914.