Po ubytování ve třídách a rozlosování do čtyřčlenných skupin se děti opravdu dočkaly návštěvy samotného Hanse Christiana Andersena. Role této známé osobnosti se zhostil na výbornou Miloš Musil, kastelán zámku ve Velkém Březně. Všetečným dotazům dětí odpovídal bez zaváhání. Poutavé vyprávění o sobě doplnil fotkami z cest a svého domova. Pak se slavný pohádkář rozloučil a skupinky dětí se rozešly na více stanovišť, například výtvarné, poznávání knih podle ukázek, třídění pohádkových postav a skládání pohádkových vět.

Všechna stanoviště byla věnována spisovateli Ondřeji Sekorovi. Ve 21.30 začalo čtení na dobrou noc. Ve třech třídách – ložnicích se četla Kronika města Kocourkova. Poslední věty byly přečteny těsně před půlnocí.

Pro zajímavost - věděli jste, že v pondělí 28. 6. 1841 se několik desítek metrů od místa, kde stojí známá velkobřezenská restaurace Tivoli, nacházel slavný dánský pohádkář Hans Christian Andersen? Plul na parníku Bohemia z Obříství do Drážďan. Cestou si Andersen vedl deník, do kterého si ten den zapsal: „Pak na strmé skále Střekov, dříve pevnost. V oknech, v otvorech na zdech a všude kolem stáli lidé, do země byl vetknutý prapor, mávalo se kapesníky, ozvalo se několik ran z hmoždíře.“