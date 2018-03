FOTO, VIDEO: Budoucí kadeřnice tvořily Vodní královny. Soutěžil i kluk

Zdravotnictví - Zdravotnictví Ostatní odborní pracovníci ve 16 000 Kč

Ostatní odborní pracovníci v oblasti sociální práce Pracovník v sociálních službách. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 16000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Zolova č.p. 502/2, Krásné Březno, Ústí nad Labem., Požadujeme:, - splnění minimálních kvalifikačních požadavků odborné způsobilosti dle § 116 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění (výhodou kurz pracovníka v sociálních službách), - výhodou předchozí zkušenost s přímou prací s klienty (s rodinou), - smysl pro odpovědnost, samostatnost a pečlivost, - ochotu pracovat v terénu a ochotu cestovat (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), - smysl pro empatii ve vztahu k uživatelům služeb a schopnost vcítění do jejich potřeb, - výborné komunikační dovednosti, - solidní orientaci v právních předpisech z oblasti sociálních služeb, sociálně právní ochrany dětí, sociálního zabezpečení a civilního práva, - znalost práce na PC (náročnější administrativa), - čistý trestní rejstřík., , Nabízíme zajímavou práci se specifickou cílovou skupinou, spolupráce se zkušenými právníky organizace, přátelské prostředí, možnost ovlivňovat koncepční materiály ČR, týmovou nebo individuální supervizi, dobré platové ohodnocení, dovolenou navíc, samozřejmostí je zaškolení. Možnost prodloužení pracovního poměru. Práce v terénu i na pobočce. Pracovní smlouva na dobu určitou, možný nástup od 1.5.2018., , Svůj strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte nejpozději do 20.4.2018 na e-mail: volna.mista@poradna-prava.c z. Do předmětu prosím uveďte PvSS Ústí., , Výběrové řízení je koncipováno jako dvoukolové, k ústním pohovorům do prvního kola mohou být pozváni pouze uchazeči splňující výše zmíněné požadavky. Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s. si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.. Pracoviště: Poradna pro občanství/občanská a lidská práva - ul, Zolova, č.p. 502, 400 07 Ústí nad Labem 7. Informace: Ivana Šimánková, +420 724 701 600.