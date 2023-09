Speciální mikroskop, operatérské nástroje, moderní on-line technologie. Díky nim si na odborné konferenci mohli lékaři – specialisté na ORL – vyměňovat navzájem zkušenosti v přímém přenosu.

Byl to neobyčejný pohled, který se během pátečního dopoledne 8. září naskytl účastníkům odborné lékařské konference v konferenčním sále na Větruši. Pomocí nejmodernějšího speciálního mikroskopu vybaveného optikou Olympus prováděl přednosta kliniky ušní, nosní a krční Jiří Skřivan z 2. lékařské fakulty Fakultní nemocnice v Motole zákrok dvěma pacientkám v ústecké Masarykově nemocnici. Jeho kolegové z celé republiky jej ovšem sledovali díky moderní on-line technologii na dálku. K dispozici měli 3D brýle a operaci ucha sledovali jako v typickém multikině. Na televizní obrazovce pak mohli sledovat situaci na sále. Tedy mikroskop, lékaře a další.

„Nemyslím, že by operace s tímto mikroskopem byla složitější nebo lehčí. Je to prostě jiné. Sedíte rovně a nemáte hlavu natlačenou na mikroskop. Což je z hlediska ergonomie naprosto super. Když operujete celý život klasickým způsobem, způsobuje vám to silné krční obtíže. Podle mne je to spíš otázka zvyku,“ vysvětlil Skřivan v čase mezi dvěma operacemi.

Prováděl operaci ucha, která odstranila zánět s trvalým výtokem a zlepšila pacientce sluch a poté pokračoval dalším zákrokem u jiné pacientky. On-line přenos se uskutečnil během jubilejních třicátých Slámových dnů pořádaných pro specialisty na ORL společností Krajská zdravotní, která zastřešuje nemocnice zřizované Ústeckým krajem.