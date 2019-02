Urostlý chlap v potrhané uniformě padl naznak do řídké trávy, z rány se mu řinula krev. „Vypadá to na uříznutí nohy," prohodil, zatímco mu zdravotnice barvou ještě vylepšovala zranění. Když se ozvala siréna, začal řvát jako protržený.

Ke zraněným přijel český vojenský náklaďák, zdravotníci v ochranných oblecích je ošetřili, další muže vyhledali v okolí a vezli k dekontaminaci a dalšímu ošetření a odtud do polní nemocnice.

„Tohle je priorita P 1," rozhodl lékař, který před stanem prohlížel muže s hrozící amputací.

„Půjde první, hned ho odvezte na sál," poručil saniťákům, kteří vojáka, již vysvlečeného do slipů, nakládali na vozík. Na sále se zanedlouho rozběhla složitá operace plná pokynů v češtině a angličtině. Nezasvěcený by nepoznal, že je to jen jako.

RÁZNÉ KANAĎANKY

Při další události se do akce pustili záchranáři v pískově šedých kombinézách z Kanady, podle hlasů ženy. Počínaly si velmi rozhodně. Figuranty postupně naložily na nosítka a odnesly do sanitek.

„Nacvičujeme akci po útoku sebevražedného atentátníka. Mohl odpálit špinavou bombu. Tomu odpovídá i vybavení zasahujících záchranářů a jejich úkoly," vysvětlila Lada Ferkálová, mluvčí Agentury vojenského zdravotnictví z vojenské polní nemocnice v Hradci Králové.

Vojenští zdravotníci cvičí v Tisé od pondělí spolu s chemiky z Liberce a vojenskými specialisty z Vyškova.

PŘIHLÍŽEL I JORDÁNEC

Mezinárodního cvičení Clean Care 2016 se účastní také vojáci z Kanady, Británie, Německa, Francie a Spojených států, nácviku přihlížel i vysoký důstojník jordánské armády a objevili se i slovinští vojáci.

Účelem cvičení je zdokonalit spolupráci jednotlivých jednotek různých armád NATO, jejich součinnost, kompatibilitu a komunikaci.

„Na cvičení se podílí na dvě stě vojáků české armády a partnerských armád," informoval Jakub Šimíček, mluvčí pluku radiační, chemické a biologické ochrany v Liberci.