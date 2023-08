Jak vysvětlil zástupce ředitele ústecké městské policie Jan Novotný, hlídky strážníků se v posledních týdnech na nepovolenou konzumaci alkoholu v ulicích zaměřily. „Byť nám zákon umožňuje v těchto případech dotyčného z místa vykázat, ne vždy to funguje. Opilec se přesune o ulici dál a jsme zpátky na začátku,“ přiblížil s tím, že tomu tak bylo i v případě, kdy strážníci našli na Klíši ležet na chodníku totálně opilého muže, k němuž museli přivolat zdravotnickou záchrannou službu. Ta opilce odvezla do Masarykovy nemocnice k vyšetření. Ústecký deník o tom informoval minulý týden v pátek 4. srpna. ZDE

„Nespi, chlape, kvůli čemu piješ?“ Opilec usnul na ulici, vzbudit ho byl oříšek

Hlídka strážníků přitom o dvě hodiny dříve vykázala z jiné ulice a muž podle jejího zjištění nemá domov. „Vzhledem k jejich nemajetnosti bývá pro bezdomovce největším trestem, který je opravdu zamrzí, jim alkohol v těchto případech odebrat. Mnohdy se nám na služebně sejde slušné množství lahví a krabic, jež si pak musí někde znovu koupit, případně si na to ještě sehnat peníze,“ popsal. Zabavený alkohol strážníci nafotí a co nejrychleji posílají coby důkazní materiál přestupkové komisi na obvodní radnici. Než to úřednice zpracují a uplynou zákonem stanovené lhůty, například na odvolání, zůstává alkohol zamčený ve skladu. To trvá zhruba měsíc. Odtud putuje Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který ho pak zlikviduje zákonem stanoveným postupem.

Své si s opilci užili například v Galerii Emila Filly, která v současnosti sídlí pod vanou, tedy v budově krajského úřadu, ze směru od Mírového náměstí. Její provozovatelka Eva Mráziková sice potvrdila, že situace už není tak hrozná jako dřív, ale opilci sem chodí dělat nepořádek stále. V minulosti se kromě odhazování odpadků, močení do rohů a podobně nerozpakovali rozbít výlohu lahví.

Trochu se to zlepšilo

„Tam u nás je to prostě šedá zóna, kde lidi mají pocit, že to nepatří nikomu. Na druhou stranu se zlepšilo uklízení i v sobotu a v neděli, chodí sem strážníci. V tomto ohledu se to opravdu trochu zlepšilo. Myslím si ale, že ten problém s opilci je v centru města obecný a asi se tomu ani nedá moc zabránit,“ řekla.

Podle starosty centrálního městského obvodu Tomáše Kirbse jsou právě Jircháře, Hrnčířská a bývalé autobusové nádraží zásadní místa, kde se s opilými vagabundy zdejší radnice potýká nejvíc. „Využíváme spolupráci s městskou policií pro vykázání dotyčných z místa a na úklid využíváme pracovníků na veřejně prospěšné práce (VPP). Zbytečně tak ale utratíme desítky tisíc korun,“ popsal situaci. „Na úklid centra jsme v červnu dostali 600 tisíc korun od města a najali jsme dva lidi, kteří na hlavní pracovní poměr (HPP) uklízejí celé centrum,“ přiblížil.

Zdroj: MP Ústí n. L.

Zároveň si postěžoval na další potíže, které s tím souvisí. „Na VPP většinou za dotace z úřadu práce využíváme nezaměstnatelné lidi. Poslali jsme je, aby v podstatě po čtyřech vysbírali nedopalky cigaret ze spár a za nimi chodili naschvál frajeři, co jim ty vajgly zase cvrnkli zpátky. To je hrozně demotivující, jak potom chcete někoho přesvědčit, aby nezůstával doma na dávkách, když si jeho práce nikdo neváží?“ ptal se starosta Kirbs.

FOTO: Hele, tornádo! Strhlo ti střechu, hlásili majiteli stodoly v Tisé kamarádi

I o prázdninách pak pokračuje městská policie v kontrolách zaměřených na lidi bez domova. I to s alkoholem a opilstvím zčásti souvisí. Bezdomovci si totiž budují provizorní bydlení u parovodů nebo výměníkových stanic a dalších místech, kde při ohřívání potravin používají otevřený oheň. „Hrozí, že způsobí požár vyschlého porostu, nebo samotného zařízení, kde se rozhodli přespat. Když jsou v podnapilém stavu, logicky toto nebezpečí vzrůstá,“ dodal zástupce ředitele městské policie Novotný.

Zdroj: Janni Vorlíček