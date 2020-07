V neděli 26. července dopoledne se sešla ve Starých Předlicích kousek od točny trolejbusu č. 61 nenápadná skupinka lidí kolem Vladimíra Růžičky, dobrovolníci jim rozdali startovní čísla, pořadatel krátce popsal trasu dlouhou 5,5 kilometrů, která vedla pod dálnici.

Vladimír Růžička uspořádal běžecký závod pod dálnicí. | Foto: Miroslav Vlach

"Přiznám se, že jsem očekával trochu delší zástup propocených triček, ale na druhou stranu chápu, že jsou prázdniny, hodně lidí je na dovolené, někdo odpočívá na zahradě, nebo léčí poraněné koleno. Jsem rád, že přijel Petr Zuda, to je vždy záruka kvality. S přípravou trati mi moc pomohl Láďa Slezák, bez dobrovolníků z Děčína by nemyla časomíra. Sportovním výkonem mne překvapila především mladičká Maya Losová, ve třinácti letech fakt dobrý výkon. Počasí vydrželo do jedenácti hodin, pršet začalo při vyhlašování výsledků," uvedl Vladimír Růžička.