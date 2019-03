Ústecko – Někdy stačí skutečně málo a všední starosti jsou zapomenuty při pohledu na krásný kostel nebo starou studnu. Tentokrát nabízím zdravotní vycházku tak na čtyři hodiny s úžasným výhledem do okolí z vrcholu Střížovického kopce. Vezměte s sebou pejska, nebo šikovného vnoučka, do batohu přibalte dalekohled, mapu nepotřebujete, cesta je značena.

Vycházka ze Všebořic do Střížovic. | Foto: Deník / Miroslav Vlach

Autobusem č. 11 do stanice Lipová, dejte pozor přes silnici, bývá tam silný provoz. Potom se vydejte do kopce rovnou za nosem. První zastavení doporučuji u kostela sv. Mikuláše. Postaven byl v roce 1698, ale hřbitovní zeď dostala novou fasádu teprve v loňském roce. První zmínka o Všebořicích (Schöbritz) je datována kolem roku 1300. Já si pamatuji ještě pivovarský komín a malý rybníček uprostřed státního statku. Původně tam byla tvrz, ale to už je hodně dlouho. V místech, kde stály tři staré lípy, je dnes pěkné dětské hřiště, místo hospodářských budov je tam sídliště. Pokud zdoláte kopec až na vrchol, máte vyhráno, výhled stojí za tu námahu.