FOTO: Výtvarně nadané děti ze Střekova dostaly předčasné vysvědčení

Ústí nad Labem - Předškoláci ze střekovské mateřinky Karla IV. dostali ve středu dopoledne v ústeckém Informačním centru na Mírovém náměstí od své učitelky vysvědčení a keramické hračky, které si v ročním výtvarném kurzu sami vyrobili.

„Dnes tu dostává potvrzení o absolvování kurzu, jakousi obdobu vysvědčení, našich dvanáct dětí. Kluci i holčičky,“ prozradila učitelka Dita Veselá. „S touto mateřinkou spolupracujeme roky, její děti jsou šikovné,“ potvrdila Zdena Libigerová, majitelka a zakladatelka soukromé Základní umělecké školy Výtvarného studia Ústí nad Labem.

Školka i škola bude své práce představovat v prvním patře infocentra od pondělí do neděle od 9 do 17 hodin až do 28. června. Vstup je zdarma.