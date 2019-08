Prázdniny postoupily do druhé poloviny a pokud jste ještě nebyli v ústecké zoologické zahradě, tak to rychle napravte. Na internetu sice najdete skutečně všechno, ale třeba jste nikdy neviděli živého tamarina, kotula, vodušku, kaloně, chvostana, psohlavce, kuskuse.

Víte, že zmije se dožívá dvaceti let? Motýl si užívá života třeba jen čtrnáct dní, želva ostruhatá přežije aligátora amerického o sto let a lenochod má v průměru delší život (40 let) než lev (30 let). Gepard je opravdu rychlý, ale dvaceti let se dožívají pouze výjimky, stejně jako lemur kata, nebo jelen bělohubý. Hroznýš mexický oslaví bez problémů třicítku, krajta o deset let méně, tučňák brýlový je v sedmnácti stařík. To všechno lze vyčíst z informačních tabulí.