Omezující vládní nařízení trvají už dlouho, každý nemá doma tolik místa, aby mohl cvičit u televize. Venkovních multifunkčních cvičebních koutků vyrostlo v Ústí nad Labem hned několik, většina osiřela.

V parku na Severní Terase je na brance velký zámek, na Bukově u hokejbalového hřiště nikdo při návštěvě fotografa Deníku nebyl. Nový sportovní areál u vykuchaného hotelu krášlí cedule "zákaz vstupu na hřiště".

Mezi smutnými paneláky cvičil jediný otužilec. „V Praze je takových míst spousta, tady jsem je musel složitě hledat,“ svěřil se urostlý David.

V Ústí byl služebně na omezenou dobu, bez sportu by to prý nedal. „Dříve jsem dělal silový trojboj, tohle je ideální místo na protažení. Mám takovou vlastní sestavu, abych zaměstnal svaly celého těla, trvá to tak třicet minut. Samozřejmě s činkou by to bylo něco úplně jiného. Jsem tu vždycky sám, ale to mi nevadí," dodal sportovec David.

Každý cvik si poctivě vychutnával, déšť mu nevadil.

Kde cvičíte vy?

Miroslav Vlach