FOTO: Z Ústí zmizela mozaika, místo ní bude kavárna

/FOTO/ Mozaiku někdejšího Severočeského kraje by muzeum rádo vrátilo zpět do veřejného prostoru. Kam, to zatím neví.

Jedinečná mozaika severních Čech od Petra Menše léta kvůli špatné péči chátrala na zdi v ústecké Masarykově ulici. Před rokem z ní zmizela úplně. Místo ní teď vyroste kavárna. Umělecké dílo ale ztraceno nebylo, ještě před začátkem stavby ho sundali pracovníci muzea. Co s ním bude dál, zatím není jasné. Mozaika se nacházela naproti hotelu Clarion vedle pobočky České spořitelny. Jelikož na délku měří 11 metrů a vysoká je 3,5 metru, sundat ji nebylo snadné. Potvrdil to vedoucí oddělení historie ústeckého muzea Martin Krsek. „V loňském roce jsme dostali informaci, že se mozaika má likvidovat. S majitelem jsme se domluvili, že ji budeme moci sejmout. Zabralo nám to asi deset dní. Na práci se podíleli muzejní konzervátoři pod vedením přední české restaurátorky mozaik Magdaleny Kracík Štorkánové,“ popsal Krsek. FOTO: Vrtulník evakuoval posádku lodi. Letecká záchranka z Ústí cvičila Přečíst článek › Spolupráce s restaurátorkou Štorkánovou tím neskončila. O budoucnost díla se bude zajímat i nadále. „Nerada bych, aby mozaika zapadla někde v muzeu. Určitě bychom ji chtěli restaurovat a nakonec i vystavit. Doufám, že bychom se jí mohli začít věnovat do několika měsíců,“ poznamenala Štorkánová z odborného spolku Art & Craft Mozaika. V minulosti měla na starosti rovněž opravy mozaiky u dětského bazénu v plaveckém areálu Klíše s podobnými rozměry. Umělecké dílo od Ladislava Lapáčka bylo původně rovněž odsouzeno k demolici. Muzeum jedná s univerzitou Mozaika je nyní uložena v ústeckém muzeu. „Zatím není rozhodnuto o konkrétním místě, kam by se mohla vrátit. Jednáme ale například s Univerzitou J. E. Purkyně. Byli bychom rádi, kdyby se mohla objevit v interiéru nebo exteriéru nové budovy přírodovědecké fakulty,“ informoval ředitel muzea Václav Houfek. Mluvčí univerzity Jana Kasaničová kontakt potvrdila. „Jednání s muzeem o nabídce proběhlo, ale v ničem konkrétním zatím nebyla učiněna žádná dohoda,“ uvedla. I když muzeum pro mozaiku najde prostor, vyvstane problém, kdo to zaplatí. „Restaurování a znovuinstalování bude pravděpodobně stát několik set tisíc korun,“ odhadl Krsek. Ústecké bojovnici za práva rodičů počmárali auto. Vandal zřejmě trestu unikne Přečíst článek › Pomoci by mohlo město. „Kdyby se mozaika měla někde znovu instalovat, bylo by to s největší pravděpodobností s podporou města,“ zmínil tiskový referent magistrátu Karel Rouč. Podle informací magistrátu plánují majitelé objektu na místě mozaiky postavit kavárnu. Vyjádření majitelů Jaroslava a Marie Petrášových se ale Deníku sehnat nepodařilo. Autor Petr Menš vytvořil jen tuto mozaiku, jinak se zabývá hlavně malbou. „Mozaiku tam umístil v roce 1986. Vyobrazil na ní Severočeský kraj, město a Labe z ptačí perspektivy. Kromě této se v Ústí nad Labem a celém kraji nachází řada monumentálních mozaik,“ přiblížila odbornice Štorkánová. Ústí nad Labem má i největší mozaiku v Evropě, poctu dělnickému lidu vytvořenou Miroslavem Hourou, která se nachází na konci Mírového náměstí u magistrátu města. Chuderov čekají po odchodu čtyř zastupitelů nové volby Přečíst článek ›

Autor: Anna Himmelová