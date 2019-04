Ústí nad Labem - Stovky studentů ze severu Čech si mohly na Gymnáziu Jateční užít zábavu na akci Zažij DofE. Nechyběly stánky s první pomocí, workshopy či přednáška o recyklaci odpadu a potravinových sbírkách.

Ústí se nově zapojilo

Na akci, kterou pořádala organizace Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE), která poskytuje prestižní program neformálního vzdělávání zaměřený na všestranný rozvoj lidské osobnosti. dorazili i žáci ZŠ z mosteckého Chanova. „Je prima, že tu na zábavu dosáhnou i děti, které nemají movité rodiče,“ řekla ředitelka ZŠ Chanov Monika Kynclová. Spolupracovaly organizace jako Člověk v tísni či Červený kříž a Innogy. Ústí nad Labem se zkrátka 24. dubna stalo dějištěm výjimečné putovní akce Zažij DofE, která letos proběhne už jen na konci května v Brně.

Ilerii Brejchovou, studentku z Tábora, baví na akci, že je pestrá a dává jejím účastníků možnost různé zábavy. „Dnes pracuji pro DofE, ale jsem absolventka tohoto programu, držitelka bronzové a stříbrné úrovně, dokončuji zlatou. Dnes jsem tu pracovně, reprezentuji zde Klub absolventů DofE. Lidi si zde vyberou sami, co je zajímá a co považují za důležité dlouhodobě a chtějí v tom pokračovat,“ prozradila studentka.

„Můžete si odsud odnést inspiraci, letáček a radost, že mládež dnes není jen pasivní, že se ráda zapojí,“ sama byla ráda Jihočeška. A proč si DofE vybralo v dubnu 2019 právě ústecké Gymnázium Jateční? „Nechceme, aby bylo DofE jen v Praze. A místní ústecká pobočka je nově zapojená, pořadatelé tedy nevolili místo náhodou. A chceme podporovat i české regiony,“ dodala studentka.

DofE bavil i inspiroval

Na 200 účastníků z řad žáků a studentů si mohlo během zábavného odpoledne vyzkoušet práci plynaře ve výkopu v rámci virtuální reality, jaké je to uvařit si na plynovém vařiči palačinky nebo si vyrobit vlastní plátěnou tašku. Na programu se podílely i další organizace z našeho kraje, například Člověk v tísni, Český červený kříž nebo Potravinová banka v Ústeckém kraji. Účastníci byli z pestrosti programu nadšení.

O DofE

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) je celosvětově nejvýznamnější program neformálního vzdělávání, který založil před více než 60 lety Princ Philip, vévoda z Edinburghu, manžel britské královny Alžběty. Mladí lidé ve věku 14 až 24 let jsou skrze něj motivování k cílevědomosti, solidaritě, zdravému životnímu stylu a zájmu o své okolí. V současnosti se tohoto programu účastní 1,3 milionů lidí, v České republice má program 3800 účastníků. Absolventi programu získávají prestižní ocenění, které jim dává výhodu v profesním i osobním životě.

„Nejvíce se mi líbilo zkusit si virtuální realitu. Bylo to velice zajímavé a nikdy předtím jsem to nezkoušel,“ řekl Petr Kolář z Teplic. „Dozvěděla jsem se o programu DofE a teď už vím, že můžu získat užitečný certifikát, když se budu pravidelně věnovat něčemu, co mě baví,“ dodala jeho kamarádka Klaudie Lepařová. Odpoledne provázelo krásné počasí a program probíhal především pod širým nebem na nádvoří Gymnázia. Některé sportovní aktivity, například veslování na veslovacím stroji, probíhaly v učebnách. Program si chválili i vyučující, kteří žáky z různých škol do Ústí doprovázeli.

„Naším cílem je mladým lidem poskytnout prostor pro smysluplné trávení volného času. Program DofE je již od svého vzniku v roce 1956 jedinečnou příležitostí rozšířit své obzory, zkusit si něco nového a věnovat pozornost svému okolí,“ zakončil Tomáš Vokáč, výkonný ředitel DofE.