V pátek se žáci ze Základní školy Elišky Krásnohorské zapojili do projektu Krokus. V Městských sadech na památku obětí holokaustu zasadili krokusy u židovské hvězdy.

Žáci ze školy Elišky Krásnohorské se znovu zapojili do projektu Krokus. | Foto: Deník / Jan Prošek

Projekt Krokus realizuje irská organizace Holocaust Education Truist Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. Tento projekt, který je určený žákům starším 11 let, běží už několik let na školách nejen v Irsku, ale po celém světě a každoročně se do něj zapojují další a další školy. Na mnoha školách se z něj stal dlouhodobý projekt. Základní škola Elišky Krásnohorské se do něj zapojila letos už potřetí.