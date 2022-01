„Na konci ledna je okolo 30% vyšší návštěvnost, no a lidem to vydrží do té doby, než se venku udělá teplo, pak začíná takzvané hubnutí do plavek,“ říká provozovatel Tomáš Novák. Ve Sluneta fitness si můžete koupit jak jednorázové vstupné (100 korun), tak i měsíční, čtvrtletní, půlroční či roční permanentku (800, 2250, 4200, 7200 korun). Provozovatel nám také prozradil, že na podzim by se fitness centrum mělo stěhovat do nových prostor.