FOTO: Zagorová, Ruml, Náhlovský: Ústí prožilo druhý reprezentační ples

Ústí nad Labem – Stovky návštěvníků různého věku, od mládeže po seniory, našly cestu v pátek večer do Domu kultury v na druhý Reprezentační ples města Ústí nad Labem.

Každou dámu tu přivítala růže, město jimi nešetřilo. Největším lákadlem plesu byla zlatá slavice Hana Zagorová se svou doprovodnou kapelou Boom Band Jiřího Dvořáka. Zpěvačka nešetřila hity, publikum tančilo na její písničky: Nápad, Obrázky, Studánko stříbrná, Málo kdo ví… Nadchla Hančina novinka Já nemám strach, která dala název i zpěvaččině nové desce.

Ples uváděl Ústečan Josef Náhlovský, také zazpíval se svým triem Kozí bobky, se kterým také letos vydal první cédéčko. Na plese hráli písničky od Pink Floyd nebo ZZ Top, aby si lidi i zatancovali. A přidal legraci tak, jak jsme ji od něj čekali.

„Ples uvádím s Bárou Štěpánovou. Jo je báječná holka, znám ji roky. Jen jsme to dnes udělali tak, že ona uvádí první půlku plesu a já druhou. Už dost sněží, silnice namrzají a čeká ji ještě dlouhá cesta domů,“ podíval se z okna Domu kultury pan Alois.

„Hodně mě tu baví Ondra Ruml, je to dokonalý bavič a jeden z nejlepších zpěváků, co nám dala hudební soutěž X Factor. Tedy spolu se Zonygou. Je to šoumen, umí swing i jazz, má rád legraci. To je paráda,“ pochvaloval si Alois Náhlovský.

„A Pepa Laufer,“ zeptal jsem se. „To je sice starej pán ve věku skoro jako Gott, bude mu už osmdesát. Ale je svižnej jako Rolling Stones, čím starší, tak hbitější,“ smál se Alois Náhlovský. „On je prostě nesmrtelnej,“ dodal komik a zpěvák.