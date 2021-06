Celou hodinu klidným hlasem popisoval stromy a keře, které jen tak neuvidíte, někde přidal krátký příběh, nebo osobní poznatek.

"Většinou se zvídavý návštěvník ptá na nejstarší strom. Já letos odpovídám stále stejně. Lípa zelená, stanoviště č. 55, čtyři sta let. Podle mne nejvzácnější je Metasekvoj čínská na stanovišti č. 15 u jezírka. Zajímavý květ má momentálně Liliovník tupipánokvětý na stanovišti č. 56, nebo Šacholan opakvejčitý na stanovišti č. 61. Možná, že jste nikdy neviděli Kaštanovník jedlý. Každý rok je tento ohromný strom obalený plody, najdete ho kousek od zámku na stanovišti č. 58. Na vyznačené stezce je označeno 70 stromů a keřů, v parku je celkem 663 rostlin. Ten ohromný pařez u cesty tu nechal topol bílý, starý byl tak 130 let. Uvnitř byl už dutý. Během roku je podobných komentovaných prohlídek víc, v září a v říjnu je park barevný, to sem jezdí hlavně zájezdy," vysvětluje Zdeněk Divíšek.

Někdo si dal jenom kávu za zahradě, někdo naslouchal odborníkovi, někdo si ustlal u jezírka, někdo z dálky přál štěstí novomanželům. Není to krásný, když to všechno voní?

Miroslav Vlach