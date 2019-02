Ústí nad Labem - Téma „JÁ“ zadal k Zimní sklizni, výstavě klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu UJEP, šéf ateliéru skla Marcel Mochal.

„Chtěl jsem vědět, kdo z mých studentů může tvrdit, že ho jednou jeho práce uživí. A jak moc ho to zajímá,“ řekl pedagog Marcel Mochal. Usiluje o to, aby byla budoucnost jeho studentů přítomností a pracovali na tom už za studia. Aby přemýšleli o svých schopnostech, budoucnosti a konkurenci. Výstava v budově FUD v kampusu v Pasteurově ulici potrvá jen do zítřka, soboty 9. února.

K vidění je i dílo Ilony Dragojevy z Moskvy, studentky 3. ročníku ateliéru skla. Pět prací nazvala Já a moji přátelé. „Nejlépe se člověk dá poznat podle svého okolí. Mí přátelé mě skutečně k těmto dílům inspirovali,“ prozradila.