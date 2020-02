Dykyta šla s návštěvníky i místními včetně dětí dům od domu. Pohoštění připravilo pro slavnost na deset domácností. Obcí vonělo pivko z improvizovaného pojízdného výčepu, vysoký anděl celý v bílém rozléval do kalíšků becherovku už na první zastávce průvodu u stanice autobusu v centru Zubrnic. Nabídl i chutný ořechový perník a plátky sekané.

Vhod za pěkného počasí přišlo i pohoštění u Capljukových, v domku bývalé dlouholeté kronikářky obce. Dáma v šátku v lidovém kroji nabízela chutné masopustní pohoštění spolu se svými blízkými. Nabízela medovou pálenku, čokoládový perník, obložené mísy i koláčky.

Průvod i v maskách zvířátek, kde nechyběla „vysoká“ ani medvěd („Maska je to fajn, ale vidím z ní jen před sebe,“ posteskl si huňáč). Majestátný vousatý Krakonoš s dřevěnou holí si slavnost užíval stejně, jako mnozí jednorožci většinou předškolního věku. Našel se tu i nezletilý rohatý James P. Sullivan, příšerák z animované komedie Příšerky s.r.o.

Dál to průvod vzal okolo barokní studny z roku 1695, přesunuté na náměstí skanzenu ze Střížovic na okraji Ústí v roce 1977. Na náměstí u sochy Jana Nepomuckého roztančila Dykyta náměstíčko svými hity z Podještědí.

Z nedalekých Verneřic dorazili na masopust Rokosovi a Rokosovi, tedy dvě dámy a čtyři děti. Nikča a Alex se shodli, že se jim na akci líbilo všechno. A Anička s Luckou prozradily, že se ještě nerozhlížely po masopustu, že právě přišly. Ve skanzenu návštěvníky od začátku průvodu s krásnolipským folklorním souborem Dykyta bavil i její organizační vedoucí Jan Prokop Škoda v masce klauna.

„Jsem tu asi po pětadvacáté, jako klaun už několik let,“ ohlížel se muž s červeným srdíčkem účastníka masopustu na tváři. Hrajeme tu písničky z Podještědí a obecně z Čech,“ prozradil s tím, že před lety tradici masopustu Dykyta s ředitelem skanzenu Františkem Ledvinkou tradici lidové slavnosti v obci obnovovala. „Deset rodin, které se tu dnes ke slavnosti přidaly, je myslím v jedné obci slušný počet. Bez nich by to nešlo. Ale to, co se běžně ve městech děje, že do nich pozvou řemeslníky i obchodníky, kteří si tam otevřou své stánky, to v podstatě nemá s klasickým masopustem nic společného. To jsou náhražky zábavy,“ konstatoval vedoucí souboru.

A vedoucí ještě prozradil, kdy se Dykyta do Zubrnic zase vrátí: „Na Velikonoce tady budeme. A pak ještě na Májový jarmark. Tady je to naše mateřská scéna, dalo by se říct. Už jsme se s tímto prostředím sžili, dalo by se říct,“ dodal Jan Prokop Škoda.