Podle ředitele ústecké městské policie konflikt začal poté, co personál restaurace upozornil skupinku hostů, že své jídlo a pití na předzahrádce konzumovat nemohou. Buď si musí objednat, nebo odejít. „Začalo to kolem půl deváté. Útočníci nakonec utekli, ale prověřovali jsme kamery kvůli jejich identifikaci. Nyní to už šetří republiková policie,“ vysvětlil.

Spolumajitelka restaurace Růžena Turková dokonce líčila, že to není poprvé. „Jsme tu jedenáct let, ale co se tu poslední dva roky děje, nemá obdoby. Vždycky přijdou, sednou si, obsadí celou předzahrádku, hulákají tam a odrazují hosty. Včera je číšník několikrát upozornil, že se to nedělá. Ale oni si přinesli kebaby a podobně. Kolega jim to všechno sebral a vyhodil. No a pak to začalo,“ popsala situaci.

Viníci neutekli daleko. Jak informovala policejní mluvčí Alena Bartošová, vyšetřovatelé už vědí, kdo to byl. Neboli se jim, řečeno policejní hantýrkou, podařilo pachatele ustanovit. „Nám byl incident oznámen v devět hodin večer. Údajně měla být fyzicky a slovně napadena obsluha. Věc šetříme jako trestný čin výtržnictví, okolnosti jsou předmětem šetření,“ poznamenala.

Zatímco tedy sobotní večer naplnil adrenalin z bitky, odpoledne na Mírovém náměstí naplnilo bouřlivé skandování hesel o jednotě Romů, boji proti rasismu, nebo reprodukované romské muziky.

Setkání zorganizoval přípravný výbor zakládající politickou stranu Roma Luma. Sbíral souhlasné podpisy na petici, které k registraci nové strany potřebuje. Někteří z demonstrantů se před samotným zahájením akce nechalo strhnout k tanci, především těch starších nebo naopak nejmladších. Hodně účastníků demonstrace fotografovalo a natáčelo mobilem. "Chceme, aby se Roma Luma dostala do povědomí lidí. Budeme hovořit i o teplickém případu, ale setkání s ním nesouvisí. Zůstávají nějaké nezodpovězené otázky, pokud bylo něco špatně, měli by být policisté potrestání. Pokud ne, je nespravedlivé je vláčet prachem," vysvětlil ústecký podporovatel vznikající strany Marcel Packert, který akci oznámil na radnici centrálního městského obvodu.

Smrt narkomana

Měl na mysli smrt narkomana po zásahu policistů v Teplicích. Ti proti němu zasahovali, jelikož byl agresivní. Poté mu zavolali sanitku, v ní ale po cestě zkolaboval. Jako předběžná příčina úmrtí bylo označeno předávkování amfetaminy.

Atmosféra demonstrace spíš připomínala hapening, ovšem jen do chvíle, kdy na pódium vystoupili řečníci. Hlavním z nich byl Marco Cavali z Liberce, který stojí v pozadí projektu a tady v Ústí byl i hlavním organizátorem demonstrace. „Máme jednoduché plány, chceme podporovat naši komunitu a chudší majoritu a být jí k dispozici. Chceme být takovým pilířem a mostem mezi majoritou a romskou komunitou. Letos si myslím, že parlamentní volby ještě nestihneme. Ale příští rok bychom chtěli vstoupit do voleb komunálních. Diskriminaci zažívám od dětství, to začalo na základní škole, kde nás učitelé jako Romy vyčleňovali a potýkám se s tím dodnes,“ řekl.

Další řečníci shrnuli případy, které v minulosti měli rasový podtext, jiní vyzývali k podpoře nově vznikající strany. Kolemjdoucí ale většinou cítili vztek a někteří ho dávali i najevo. „Tady nejvíc křičí ti, co podle toho, jak jsou tlustí, nedostatkem netrpí. Kdyby šli radši makat jako my všichni, udělají líp. Tady je většině z nás ukradený, jakou mají barvu kůže, nás štve, že se neumějí chovat a nepracují. ŽTiví je sociální dávky z našich daní,“ rozčilovala se jedna procházejících Ústečanek, ale ne příliš nahlas.

Demonstrace jinak skončila bez incidentů.