Domů byl ale zvyklý jezdit za zakázkami a to teď nejde. Současný stav, kterému v Anglii říkají „Lockdown“ (uzamčení, izolování), využívá aspoň pro uměleckou práci. O Southamptonu v časech koronaviru připravuje dizertační práci, knihu i výstavu založenou na snímcích, které teď pořizuje ve vylidněném městě. „Možná tu knížku zatavím do skleněné bedny znázorňující karanténu a předám ji místní radnici jako balíček pro otevření za 100 let,“ líčí své plány Pavelka.

Často jste jezdil za zakázkami do Čech, teď zatím můžete tvořit jen v Anglii. Čemu se věnujete?

Fotím lidi, ale i sochy v rouškách, prázdné ulice a prázdné parky. Mám ve svých fotkách rád emoce, podařilo se mi třeba zachytit bezdomovce u světelné tabule s heslem Stay Home Now (Zůstaňte teď doma), pro ně to teď musí být krušné. Vyfocená místa chci zachytit i po „odemčení“ vládních opatření. Na teď většinou prázdných místech bude opět běžný život. Oba záběry přitom budou na jedné stránce jako srovnání „při a po“. V knížce budou i dvojexpozice z některých míst, bude to tedy vypadat podobně jako fotka zachycující údajné duchy.

Která místa jste fotil?

Těch je nespočet, ale třeba McDonald's v centru města nebo KFC, u něhož je běžně narvané parkoviště. Nebo prázdný fotbalový stadion v sobotu odpoledne, kdy to tam normálně žije fotbalovou Premier League.

Nakolik originální je váš projekt?

Focení života ve Velké Británii během Lockdown se věnuje spousta převážně londýnských fotografů. Ale co vím, „srovnávačky“ a snímky postavené na falešné dvojexpozici nedělá nikdo.

Jak to vypadá s „odemykáním“ Velké Británie?

Na Covid-19 tu zemřelo přes 35 tisíc lidí, je to tu tedy dramatičtější než v Čechách. Zatím je stále skoro všechno zavřené. Premiér Boris Johnson by měl mít někdy kolem 4. června řeč k národu, pak se teprve očekává nějaký posun.

Instruuje britská vláda lidi během epidemie?

Neříkají nám tady, abychom chodili v rouškách. Ty tu také lidé nezačali šít, jako se to stalo v Čechách. Venku se ale nemáme přibližovat k lidem blíž než na dva metry a měli bychom dodržovat určitou karanténu v tom smyslu, že vídat máme jen lidi, kteří s námi žijí pod jednou střechou. Ale běžte se podívat v sobotu odpoledne do parku. Je smutné, že to lidé nedodržují.

U nás i jinde ve světě lidé za této situace povzbuzují zdravotníky. Jak je tomu v Anglii?

Děti pro ně malují obrázky, na kterých je duha a nápis „Thanks NHS“ (Děkujeme Národní zdravotní službě), a lepí je do oken. Ty obrázky mimochodem v dizertační práci také použiji. Chci z nich udělat velký zarámovaný obraz s originály dětských kreseb. Každý čtvrtek se pak tleská, tak jako jinde ve světě, pracovníkům záchranných složek a takzvaným Key workers (klíčovým pracovníkům „v první linii“). Účastní se toho i zaoceánské lodě, které kotví v Southamptonu, a díky jejich troubení tak burácí celé město. Je to emotivní zážitek.

Nestala se pomoc zdravotníkům tématem i ve světě „velkého“ umění v Británii?

Známý street-artový umělec Banksy udělal obraz Game Changer. Je v southamptonské nemocnici. Jeho tématem je, že malý chlapeček si už nebude hrát s Batmanem nebo Spidermanem, ale se zdravotní sestřičkou novou hrdinkou dnešní doby. Na podzim je v plánu aukce tohoto obrazu, vydražené peníze chtějí dát do zdravotnictví.

Jak bude vypadat váš projekt, až bude hotový?

Vznikne knížka se snímky, taková fotokronika. Spolu s dalšími studentskými pracemi ji pak univerzita vystaví ve své galerii. Možná tu knížku zatavím do velké skleněné bedny znázorňující karanténu, přidám k ní ty dětské obrázky, roušku a gumové rukavice a vše předám místní radnici jako balíček pro otevření za 100 let. Ještě to nemám úplně promyšlené, nápadů je více a s některými mi pomáhají také spolužáci a profesoři.

Dřív jste se často vracel domů. Jak moc vám zkřížila koronakrize plány?

V Ústí mám celou rodinu. Jezdím tam za ní, ale i za zakázkami do celých Čech, a to až dvakrát měsíčně. Naposledy jsem tam byl v zimě. Měl jsem dopředu koupených pár letenek, které mi už propadly. Ani nevím, jestli Ryanair znovu obnoví místní letiště, ze kterého jsme létali. Tato letecká společnost, co jsem četl, má rušit spoustu pracovních míst i lokací, odkud létala.

Jan Pavelka

(34 let)

- Rodák z Ústí n. L., kde studoval na Univerzitě J. E. Purkyně. Vysokoškolské studium si nyní rozšiřuje v anglickém Southamptonu, kde i žije s přítelkyní.

- V Čechách platí za uznávaného komerčního fotografa. Jednou z jeho posledních velkých zakázek byly i snímky z natáčení reklamy na koňak Hennessy v režii britského tvůrce Vetřelce Ridleyho Scotta. Na tom pracoval s bratrem Adamem.

- Nyní vychází kniha o fotbalistovi Tomáši Řepkovi, kterého Pavelka fotil ve vězení.

- Jeho práci můžete vidět na Instagramu @janpavelka.cz