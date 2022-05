Starý kostel obklíčený obchodním centrem, pavučiny kolejí, řeku protnutou přímkou mostu, výhledy na České středohoří, poklidnou hladinu jezera Milada i bláznivý výtrysk barev na noční obloze při ohňostroji. To všechno a mnohem víc znázornil 76letý rodák z Trmic v uplynulých letech na svých fotografiích. Teď se je Jaroslav Schwarz rozhodl ukázat čtenářům Ústeckého deníku. Při prohlížení jeho fotek zkuste hádat, odkud na ikonicky známá místa zamířil objektiv svého fotoaparátu.

Jaroslav Schwarz fotí v létě, v zimě, ve dne i v noci. Dřív pracoval jako opravář lokomotiv v železničním depu nedaleko ústeckého západního nádraží. „Fotografování je moje záliba už od mládí. Tím, že jsem dělal na dráze, bylo dané téma,“ vysvětluje usměvavý muž, proč věnoval celou jednu obsáhlou internetovou prezentaci vlakům. Zájemci ji mohou najít na strákách lokofoto.cz. My jsme do naší fotogalerie vybírali snímky z jeho druhého webu eu.zonerama.com/jees, kde najdete mnoho dalších záběrů autora, a to zdaleka nejen z katastru Ústí nad Labem.

A jak vlastně autor fotí okouzlující panoramata? „Jsou tři možnosti. Buď to vezmu hodně zdálky, nebo širokoúhlým objektivem, anebo vyfotím pět šest obrázků vedle sebe a pak je složím v Zoneramě,“ popisuje fotograf, který si v programu své fotky i sám upravuje. I když začínal s klasickou praktikou, už brzy po roce 2000 přešel k digitální fotografii. Jako její velkou výhodu spatřuje možnost úprav. „Když jsem podexponoval analogovou fotku, co jsem s tím mohl dělat? Nic. Dnes si v počítači prosvětlíte i stíny,“ připomíná senior.

Lásku k focení předal synovi

Jaroslav Schwarz začal fotit už na základní škole. Nikdo ho jako začátečníka v oboru nevedl, na všechny chyby při fotografování si přicházel sám a sám se z nich také učil. Začínal na svitkový film s dvanácti obrázky, jeho tvůrčí dráha dál směřovala přes kinofilm i diapozitivy. Staré fotografie bohužel zatím zdigitalizované nemá.

Když si poprvé pořídil digitál, musel se učit „bezhlavě cvakat“. Dnes je schopen „při akci“ udělat stovky fotek, z nichž pak ovšem vybere k publikování obvykle jen několik.

Rodák z Trmic studoval učiliště Ústřední půjčovny filmů a má zkoušky na promítání 35milimetrových bijáků. V branži se poznal s Františkem Šmahelem. A právě v už neexistujícím legendárním kině už nežijícího kameramana na Severní Terase se Jaroslav Schwarz začal scházet a vystavovat se spřízněnými fotografy z Ústí.

Teď se zhruba desítka autorů potkává v kavárně Bárka vedle kina Hraničář. Říkají si UFO. Jaroslav Schwarz k focení jako správný táta vedl i syna, ten zase k řemeslu směřuje jeho vnuka.