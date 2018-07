Fotografii na řidičák už nosit nemusíte

Ostatní uklízeči a pomocníci Pracovník/ice úklidu. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 7500 kč, mzda max. 8000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Mírové náměstí č.p. 3486/35c, Ústí nad Labem., Vhodné pro OZP., Požadujeme: vyučení nebo základní vzdělání, spolehlivost., Nabízíme: zkrácený pracovník úvazek na 20hod/týdně, mzdu 7 500 - 8 000,- Kč., Kontakt: od 08:00 do 16:00 hod si telefonicky sjednat osobní jednání.. Pracoviště: Inus příbram s.r.o. - ul, Mírové náměstí, č.p. 3486, 400 01 Ústí nad Labem 1. Informace: Ivan Neckář, +420 724 088 115.

Výroba - Výroba Pomocní dělníci ve výrobě 21 000 Kč

Pomocní pracovníci ve výrobě jinde neuvedení Operátor do výroby. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 21000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Předlická č.p. 452/24, Předlice, Ústí nad Labem., Náplň práce:, " Jedná se o rozmanitou práci ve výrobě. Pracuješ jako operátor několika různých výrobních linek, " Jako obsluha linky máš na starost montáž dílů podle daných výrobních postupů, " Součástí práce je kontrola kvality jednotlivých kusů, " Podílíš se i na balení a přípravě zakázky k expedici, " Pod rukama ti vzniká celý finální produkt, který od tebe následně putuje rovnou k zákazníkovi, " Jsi základní kámen celé výroby - pokud budeš šikovný, můžeš u nás najít uplatnění u CNC strojů, v logistice či v kvalitě, Požadujeme:, " Jsi manuálně zručný, " Už jsi na nakoukl do práce ve výrobní společnosti, " Je na tebe spolehnutí a chodíš do práce včas, " Děláš rád rozmanitou práci, " Poznáš, že už sis svou práci osvojil natolik, že zvládneš více a nebojíš se říct si o větší zodpovědnost, Nabízíme:, " Zázemí známé finské společnosti s rodinným prostředím, " Příjemnou pracovní atmosféru, přátelský kolektiv a fajn šéfa, " Možnost seberealizace a profesního růstu - i operátor se může stát vedoucím pracovníkem, " Individuální finanční ohodnocení + bonusový systém, " Stravenky v hodnotě 90 Kč, " Příspěvek na penzijní připojištění, " Kurzy angličtiny zdarma, " 5 týdnů dovolené, " Unišeky v hodnotě 2000Kč, " Zvýšený příplatek za přesčas 40%, " Multisport karta, " Každý týden ti doneseme kousek ovoce, " Očkování proti chřipce, " Možnost účastnit se sportovních turnajů, Kontakt:, V případě zájmu zašlete životopis nebo kontaktujte: , František Hladík, email: Frantisek.hladik@kone.com., tel.: 725502245. Pracoviště: Kone industrial - koncern s.r.o., Předlická, č.p. 452, 400 01 Ústí nad Labem 1. Informace: František Hladík, +420 725 502 245.