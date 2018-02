FOTOSOUTĚŽ: Na co vzpomínáte na Ústecku?

Ústecko - Ústecký deník vyhlašuje pro čtenáře novou soutěž, tentokrát na téma „Ústecké vzpomínky“.

Úprava fotbalového hřiště v Libouchci v rámci Akci Z (50. léta 20. století).Foto: archiv Josefa Kozlíka a Radka Kozlíka

Do konce února máte možnost posílat na redakční email ustecky@denik.cz fotografie zachycující minulost Ústí nad Labem a dalších míst na Ústecku (místa, která už nenajdeme, budovy, co už nestojí nebo vypadají jinak, zachycení důležitých historických momentů atd.)



Ve středu 28. února proběhne uzávěrka a následně vytvoříme anketu, kde o vítězích rozhodnete právě vy, samotní čtenáři Deníku. A o co se soutěží?

Prvních pět fotografií bude uveřejněno v rámci nového seriálu Jak jsme žili v Československu v tištěném Ústeckém deníku a absolutní vítěz s největším počtem hlasů získá na jeden měsíc předplatné Ústeckého deníku zdarma.