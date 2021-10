Dvě fronty překvapily kolemjdoucí v Panské ulici v Ústí nad Labem. V jedné stáli lidé před dveřmi do zákaznického centra plynařské společnosti Innogy Energie, na protějším chodníku před dveřmi do zákaznického centra elektrárenské společnosti ČEZ. Svou činnost totiž ukončili někteří obchodníci s plynem a elektřinou. Obě společnosti přebírají zákazníky z řad domácností a maloodběratelů jako takzvaný dodavatel poslední instance (DPI).

Nejhorší návaly nejspíš obě zákaznická centra v Ústí nad Labem zažila v pondělí 18. října. Už od osmi hodin ráno čekalo na otevření zákaznických center jednak šestnáct lidí před plynárenskými dveřmi a poté dalších čtyřiadvacet před dveřmi ČEZu. Den poté to nebylo o moc lepší, uvnitř kolem deváté čekalo v obou centrech kolem dvou desítek lidí. „To je tak dvacetina toho, kolik tu teď bývá normálně lidí. Stávalo se, že lidé po čtyřech hodinách odcházeli s nepořízenou, jelikož s sebou neměli například poslední vyúčtování,“ líčila jedna z pracovnic v elektrárenské společnosti.

Plynárenská společnost byla nejspíš rychlým nárůstem cen a problémy některých obchodníků s plynem zaskočena, protože z pěti odbavovacích míst byly v provozu jenom dvě.

Třetí pracovnice se objevila po deváté hodině. Na otázku jednoho ze zákazníků, proč jsou otevřené jen dvě přepážky, odpověděla jedna z pracovnic, že jim všude chybějí lidi. „S tímhle, co se děje, jsme vůbec nepočítali,“ posteskla si a sledovala na monitoru pracovního počítače neustále zamrzající okno přetíženého systému, který nezvládal celorepublikový nával.

Dramatické zvýšení cen zaskočilo i Alexandra Sokolova a jeho tchána. „Přišel jsem mu zvýšit zálohy, které mu snížili, protože měl přeplatek. Teď mu zálohu rychle zvyšujeme,“ líčil.

Následky mohou být dramatické

Podle mluvčího Innogy Martina Chalupského je to s cenami ještě horší v režimu DPI, která atakuje hranici čtyř tisíc korun za megawatthodinu, a to bez DPH. Zákazník s rodinným domkem, který plynem vytápí, tak prý může do konce topné sezóny protopit i více než 60 tisíc korun. „Situace je opravdu vážná a domníváme se, že vzhledem k nadcházející topné sezóně a výše uvedeným cenám je absolutně nezbytné, aby stát urychleně připravil systém kompenzací či subvencí. V opačném případě hrozí velké sociální problémy. Může také docházet k masivnímu odpojování zákazníků pro neplacení,“ uvedl Chalupský s tím, že svým zákazníkům budou dál zajišťovat dodávky energií za původně sjednané ceny.

Uprostřed nervozity se přeci jenom našla i tolerance a ochota, když přednostně odbavili maminku s kočárkem. Přihlížející zákazníci souhlasně pokyvovali hlavou. Jinak zákaznické centrum odbavovalo dopředu objednané zákazníky i nově příchozí od krachujících obchodníků. Mezi 8. a 9. hodinou celkem deset lidí. Další nejméně dvě desítky ale čekaly na vyřízení svých záležitostí i po deváté a další přicházeli. Někteří proto ztratili trpělivost a z fronty odešli. Podobné to bylo naproti v elektrárenské.

„Čekal jsem snad přes tři hodiny. Já moc neumím s internetem, tak jsem se přes něj dopředu neobjednal. Ale řekl bych, že by to asi bylo jedno,“ líčil senior Arnošt Mikulecký, který si přišel zvýšit zálohy na odběr elektřiny na vaření a svícení, televizi a hi-fi. Odcházel sice klidný, ale pocitu hořkosti kvůli neustále stoupajícím cenám za energie se prý nedokáže zbavit už roky. „Platil jsem zálohu kolem osmi stovek měsíčně a teď jsem si radši nastavil třináct set padesát, rád celý den poslouchám hudbu, tak jsem si připlatil, nebudu se omezovat,“ poznamenal.

Podle mluvčí ČEZ pro Severní Čechy Soni Holingerové Hendrychové nemusejí mít bývalí zákazníci konkurence obavy, že přijdou o dodávky elektřiny. „Prosíme všechny zákazníky, kteří se ocitli v nouzi, aby zůstali v klidu. Spojíme se s nimi sami. Rozumíme, že to není jednoduché, ale nemusí mít obavy, že by byli od elektřiny odstřiženi. Naši lidé, naše call centra i naše pobočky pracují na maximum. Nemusí nám volat, ani k nám chodit. Bude-li to nutné, budeme je kontaktovat sami,“ dodala.