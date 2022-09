Uklízí to nikoli uklízeči najmutí městem, ale kurátorky z Fillovy výstavní síně, která se po letech vrátila zpět pod "vanu". Tedy do míst, jež Ústečané kvůli do výšky trčícím čtyřem potrubím od topné a větrací soustavy hejtmanství poeticky nazývají „U čtyřech č…“. Což samo o sobě dokresluje ráz onoho místa.

Situace by podle provozovatelky staronové galerie, kde zrovna trvá výstava, propojená s místy i v ulicích města, byla mnohem lepší, kdyby sem docházela policie nebo strážníci a byla tu kamera městského dohledového systému. Ostatně, v podloubí se shromažďují živly dlouhodobě. Lidé, kteří tu pracují, o nich vědí a občas si na ně postěžují na sociálních sítích. Stejně, jako si na nepořádek postěžovala i ředitelka "Filovky" a zároveň ústecká pedagožka z Fakulty umění a designu Univerzity Jana E. Purkyně Eva Mráziková, právě když jim nějaký chuligán hodil do výkladní skříně lahev od alkoholu a rozbil ji.

„Jsme s Galerií Emila Filly pod vanou od letošního dubna. Takže to trvalo jenom půl roku, než se to stalo. Že uklízíme každý víkend neskutečný bordel, protože se tam uklízí jen ve všední dny, s tím jsme se smířili. Dík patří mému týmu. A asi s tím i trochu počítali,“ líčila galeristka rozzlobeně. „Tohle mi ale vadí a je toho víc, co se táhne jako smrad a o čem mi každý říká, co jsem čekala. Kolem není ani jedna kamera, ani jeden koš, nechodí tam policajti, naopak tam chodí lidi na záchod, protože v centru taky žádné veřejné WC není. Skejťáci jsou v tomhle "podvanovém" problému to zcela nejmenší,“ zopakovala redakci Deníku Mráziková.

Její slova doplnila jedna ze studentek, která v galerii pracuje jako kurátorka, průvodkyně a nyní také jako nedobrovolná uklízečka, Anna Minářová s tím, že výlohu někdo rozbil před třemi dny, tedy z neděle na pondělí. „Kdo to udělal, nevíme, protože tu nejsou kamery. Uklízíme každý víkend. Často tady bývají rozbité lahve, exkrementy, je to strašné,“ povzdechla si mladá dívka.

Na Facebooku postěžování Evy Mrázikové vyvolalo doslova smršť desítek diskusních příspěvků, ze kterých bylo patrné jak hodně Ústečany nepořádek v centru a pod "vanou" rozčiluje. Například Radek Adámek: „Co se tady řeší? Všichni, kdo tam v pátek večer občas projdou, vědí, že tam chlastá mládež pod 18 let. Nechci je definovat podle stylu muziky nebo hadrů co jedou. Jediný co maj společnýho, je že jim nikde alkohol nepodají. Chlastají, močí, vyměšují a odpad zanechávají logicky zde. Stačilo by, kdyby je městská policie odvezla domů rodičům,“ navrhl.

Podle ředitele ústecké městské policie Pavla Bakuleho ale provozovatelé galerie a její personál udělali základní chybu, když městskou policii, nebo přímo jeho osobně o problému neinformovali. „Nařídím, aby tam hlídky zašly na kontrolu několikrát denně, i v noci. Bohužel nemohu nic udělat pro zlepšení, když o problému vůbec nic nevím. Okamžitě to celé prověřím,“ slíbil a informaci o návratu galerie uvítal se zájmem.

Ostatně, nebylo by to poprvé, co výrostci napadali kolemjdoucí, popíjeli alkohol nebo dělali nepořádek. V roce 2019 ale stačilo, aby se tu ukázali několikrát denně policisté a strážníci, aby problém v celém centru polevil. Tehdy policie potvrdila zhruba desítku útoků. Většina skončila u přestupkového řízení, část šetřila kriminální služba.

Skupiny nezletilých a mladistvých obtěžovaly v první polovině roku děti a kolemjdoucí v centru města. Výrostci si vybrali náhodnou oběť a pod malichernou záminkou ji fyzicky napadli. Jindy se zaměřili na ženy bez doprovodu a vulgárně se sexuálním podtextem je obtěžovali, případně osahávali. Dělo se tak v obchodních domech, pod "vanou", za cukrárnou Barborka, na hlavním vlakovém nádraží a jinde.