Mezi počmáranými elektrorozvodnami v Ústí nad Labem jsou daleko žhavější kandidáti na úpravu fasády. Přesto energetici hodlají vrátit do původního stavu nejspíš nejzdařileji pomalovaný „antoníček“ ve městě: ten s legendární hrací konzolí u křižovatky Resslova/České mládeže. S nalezením tvůrce neměl ČEZ žádnou práci, Lukáš Brožovský alias Zadek se s dílkem veřejně pochlubil. Nejen, že teď jeho Game Boy zase z ulice zmizí, za poškození cizí věci mu navrch vyměřili i peněžitý trest. A kdyby neměl čistý trestní rejstřík, mohl si jít za obrázek sednout až na rok do vězení.

Střet Ruska s Ukrajinou pojal jako Hvězdné války. Za novým graffiti stojí Zadek

Dvaatřicetiletý organizátor graffiti jamů zaujal ztvárněním Volodymyra Zelenského a Petra Pavla jako superhrdinů z Hvězdných válek. Podle svých slov loni opakovaně oslovil ČEZ Distribuci, že by chtěl pomalovat její rozvaděče. Ve firmě ale nenašel nikoho, kdo by se o tom hodlal bavit. Na podzim tak šel do akce „na vlastní triko“. „Maloval jsem to za bílého dne v montérkách s reflexními prvky. Lidé naproti v kavárně na mě dělali palec,“ potvrdil Zadek i s tím, že se záhy po akci s dílkem pochlubil na sociálních sítích.

Reakce na sebe nenechala čekat dlouho. V prosinci ho dvakrát vyslýchali na služebně na Masarykově ulici. Potom se Brožovský, a to prý i po domluvě s policií, ještě znovu pokusil dopátrat kompetentní osoby v ČEZ Distribuci, se kterou by se dohodl jednak na zachování obrázku, ale i na stornu očekávané pokuty. Ani tentokrát to nedopadlo. V uplynulých dnech dostal trestní příkaz s peněžitým trestem 5 tisíc korun. A k tomu s povinností zaplatit firmě škodu 3,5 tisíce.

Mezi počmáranými elektrorozvodnami v Ústí nad Labem jsou daleko žhavější kandidáti na úpravu fasády.Zdroj: Lukáš Zadek Brožovský

Podle justice je Zadek vinen, že od října do listopadu poškodil elektrické rozpojovací skříně. „Čímž poškozené společnosti ČEZ Distribuce způsobil škodu dle odborného vyjádření 3,5 tisíce korun,“ vyčíslil samosoudce Josef Šíp. „Je ohrožen sazbou v trvání až jeden rok,“ dodala v návrhu na potrestání žalobkyně Táňa Dušáková. Okresní státní zastupitelství ale vzhledem k čistému rejstříku dalo tvůrci jen výchovný trest: 50 denních sazeb po stokoruně.

Graffiti nepovolují

Soud sice vyčíslil Brožovskému náhradu škody 3,5 tisíce, ale konečná suma, kterou firma hodlá uplatňovat v civilním řízení, může být vyšší. „Přesná částka bude známá po odstranění graffiti a obnovení nátěru do původního stavu,“ uvedla Soňa Holingerová, mluvčí Skupiny ČEZ. Deník se zajímal, jestli se ČEZ Distribuce už někdy dohodla s umělci na umístění graffiti na zařízeních firmy. „Vzhledem ke komplikovanému uplatnění autorských práv to v současné době nepovolujeme,“ sdělila mluvčí.

Brožovského věc mrzí i s ohledem na to, že si prý počínal profesionálně: nepřetřel evidenční štítek skříně ani znaky blesků označující zařízení pod proudem. Antoníčku se při práci nedotýkal, barvu pouze nastřikoval. „Dodržel jsem všechno, hodil jsem novou fasádu, a navíc ochrannou vrstvu. Protože když si rozebereme sprej, je to syntetika a obsahuje v sobě nějaké procento lakové složky,“ popsal graffiti writer.

Pavel jako generál z Hvězdných válek. Umělec v Ústí vytvořil aktuální graffiti

Ten věří, že by to dopadlo jinak, kdyby antoníčka natřel lineárně jednou barvou. „Bohužel už se to tváří víc srandovně, k pobavení, tak to někdo neskousl,“ pokrčil Zadek rameny. Trestní příkaz se kromě antoníčka na Klíši s Game Boyem týká ještě jiné skříně s motivem dortu, k jejíž fasádě se Brožovský přihlásil také. Dílo je ve spojovačce z Koněvovy na Masarykovu ulici. Tedy v lokalitě, kde jsou nevzhlednými graffiti nápisy počmáraná potrubí.

Dílo na Klíši hodnotí kladně kolemjdoucí, s nimiž Deník mluvil. Včetně Zdeny Kolečkové, zvolené děkanky Fakulty umění a designu. „Nemluvím o střevech té skříňky, do toho nevidím. Ale kolem rozvodných skříní chodím a beru je jako takový message, který se objevuje na rohu. A to mezi vzdělávacími institucemi, kde chodí spoustu mladých lidí. Asi stejně jako já vnímají pozitivně, když se na rohu ulice objeví něco nového,“ řekla Kolečková.