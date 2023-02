Názory na obrazy, které jsou dnes už minulostí, se různí. Zvlášť na ten na exponovaném místě u univerzitního kampusu, kudy na střední a základní školu denně dochází spoustu dětí i mládeže. „Škoda, že je to pryč, bylo to veselé,“ ohlédla se za Game Boyem jedna z kolemjdoucích dívek. „Hezky to udělali, tamto byla hrůza,“ pochválil naopak energetiky starší muž, který na místě pokuřoval se skupinkou dalších lidí.