Zmiňovaný Rondel leží na spojnici tvořené ulicemi Sociální Péče, Všebořická a Havířská. Dopravní policie, experti na bezpečnost v dopravě, ale i řadoví obyvatelé právě tuto frekventovanou dopravní tepnu vnímají jako nejrizikovější na území města nejen pro chodce a cyklisty. Z policejních statistik lze vyčíst, že jen v ulici Sociální Péče v letech 2010 až 2022 zemřeli na přechodech tři lidé a šestnáct zde utrpělo těžká zranění. Ve Všebořické zahynuli tři lidé a dalších třináct utrpělo těžká zranění. V letech 2017 až 2019 byla dokonce vyhodnocena jako nejnebezpečnější v republice.

Neznáte je? Slehla se po nich zem. Mezi hledanými z Ústí je Lehečka či Štrougal

Podle specialisty na bezpečnost v dopravě a bývalého koordinátora BESIP pro Ústecký kraj Jana Pechouta slouží Všebořická ulice a navazující Havířská nejen jako magistrála ke zdejším supermarketům, ale také jako sjezd z dálnice D8. „Což není příliš šťastné, protože jedou úzkou ulicí, která se ještě zúžila o parkovací místa. Kvůli hustému provozu dlouho trvá na ni najet a ani není jednoduché z ní odbočit. Na jedné straně silnice stojí škola, dva obchoďáky, dvě hospody, mateřinka. Na druhé straně lidé bydlí. Takže chodci musejí chtě nechtě přejít na druhou stranu. Řidiči tady sice většinou nejezdí rychle, ale často nedodržují bezpečnou vzdálenost. Jak se jeden zastaví u přechodu, druhý do něj vrazí,“ popisoval situaci.

Dopravní policie dle svého šéfa Jiřího Ušáka vnímá nebezpečnost trasy Všebořická, Rondel a Sociální Péče stejně. „Domníváme se, že současné uspořádání přechodů a komunikací neodpovídá současným potřebám. U několika plánovaných akcí jsme v minulosti sami podali podněty ke změně,“ informoval.

Uzavírky, objížďky. Kde na řidiče letos čeká zdržení? Není toho málo

Zrychlit se řidičům většinou podaří, až když z Rondelu odbočí k Masarykově nemocnici na „čtyřproudovku“, zmiňovanou ulici Sociální Péče. I tady bývá hustý provoz. Nejvíc sražených chodců bývá na přechodu před hlavním vchodem do nemocnice. Většinou u něj jeden řidič chodci zastaví, ten za ním si přejede do levého pruhu a pokračuje v jízdě. Případně zastaví řidič vpravo a ten vlevo ne. Přesně to se stalo před lety Ústečance Věře. „Jeden řidič zastavil u přechodu a čekal, až projdu. Druhý ho podle svědků plynule objel a pokračoval v jízdě. Daleko nedojel, skončila jsem mu na kapotě a pak pod autem. Léčení trvalo měsíce a následky si nesu dodnes,“ svěřila se.

Místo zúžení budou semafory

Na tomto místě by se měla situace už brzy změnit, ačkoli o stavebních úpravách se hovoří řadu let. Na projektu, který by měl bezpečnost v ulici zlepšit, už město nějakou dobu pracuje. Zavázalo se, že coby jeden z investorů se postará o stavební dokumentaci. Předpokládané náklady dosahují až 120 milionů korun, případná dotace z IROP devadesát milionů.

„Projekt stavby bude řídit ústecký odbor dopravy a majetku, finanční prostředky na něj budou čerpány během let 2023 a 2024. Projekt řeší bezpečnost chodců zřízením světelně řízených přechodů pro chodce, úpravu světelné signalizace, zastávek MHD či přechodů pro chodce na ulici Sociální péče a zřízení světelně řízené křižovatky ulic Bělehradská a Malátova,“ informovala ústecká mluvčí Romana Macová.

Policejní mapa s místy nehod v ulici Sociální péče.Zdroj: Deník/Janni Vorlíček

Ředitelství silnic a dálnic představilo před lety dvě varianty, jak by měla místní úprava v ulici Sociální péče vypadat. Jedna zahrnovala změnu počtu pruhů a ostrůvky, další zúžení a semafor. Město si vybralo variantu se světelnou signalizací. Také policie navrhla před lety řešení, které by mohlo být levné a účinné, v podstatě okamžité. Totiž pruh vpravo vyšrafovat, a tak silnici zúžit na jeden pruh, aby chodci nemuseli přes dva pruhy. Zároveň by tak vznikly za pomoci balisetů i potřebné dlouhé odbočovací pruhy. Podobně jako v Novodvorské ulici v Praze, kde je dokonce provoz mnohonásobně intenzivnější a kde od té doby prý nejsou žádné nehody.

Nejnebezpečnější ulice pro řidiče? Pozor na Plzeň, Brno či České Budějovice

Na údržbu a opravy místních komunikací vedení města letos připravilo o 12,7 milionu korun více než loni. Celkem 49 milionů. Patří sem rekonstrukce silnic v ulici Mezní, která už začala, pak Školní, Návětrná a Vojnovičova, vybudování přechodu pro chodce ve Svádově ve Vítězné ulici, také zmiňované projektové práce pro ulici Sociální péče. V letošním plánu ovšem ulice Všebořická není.