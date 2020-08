Jarní pandemii jsme ustáli. Ale abychom podobné problémy byli schopni zvládnout i v budoucnu, musíme se poučit a také připravit. S tímto záměrem v těchto dnech objíždí republiku generál Petr Pavel s týmem iniciativy Spolu silnější. Jednal i s experty na boj s koronavirem v regionu. O aktuálních dopadech na obyvatele a plánech pro Ústecko na další měsíce s ním v salonku restaurace Větruše hovořili mimo jiné ústecký primátor, ředitelka krajské hygieny, šéf oblastní charity nebo místopředseda Okresní hospodářské komory.

Ústecký kraj přitom podle generála zvládl situaci lépe než jiné kraje. „Především ve velice dobré komunikaci na úrovni kraje a města a mezi jednotlivými složkami, která byla zaměřena na velice pragmatické řešení krize a ponechala stranou politické členění. To nebylo všude takhle hladké," konstatoval Pavel, o němž se někdy hovoří i jako o jednom z možných kandidátů na příštího českého prezidenta.

Proč jste zavítal do Ústí?

Přijel jsem s kolegy s iniciativou Spolu silnější. V té se snažíme spojovat experty z různých oblastí, které byly relevantní pro řešení krize s pandemií Covid-19. Chceme získat názory, poznatky a zkušenosti z toho, co fungovalo a co ne. Tak abychom mohli dát vládě ucelený soubor doporučení, co by se na systému krizového řízení mohlo nebo mělo změnit. A to, aby naše reakce na příští podobnou krizi byla efektivnější, lepší a včasnější. Rozhodli jsme se proto udělat i několik kulatých stolů v krajích.

Ve kterých krajích?

Byly vybrány víceméně náhodně, ale také s ohledem na to, že jsme měli informace, že v některých krajích některé aspekty krizového řízení fungovaly lépe, některé hůře. A chtěli jsme přímo od expertů z krajů slyšet, jaké k tomu mají postoje. Začali jsme v Plzeňském kraji, pak jsme byli v kraji Moravskoslezském. Po Ústí navštívíme ještě Brno a České Budějovice. V Ústí jsme okolo stolu měli zástupce města, kraje, krajské hygieny, neziskových organizací, byznysu i charity. Bavili jsme se o tom, jak se s krizí vypořádal Ústecký kraj.

A jak si tedy s pandemií náš region poradil?

Byl charakteristický tím, že se tu v řadě oblastí dařilo lépe než v jiných krajích. Především ve velice dobré komunikaci na úrovni kraje a města a mezi jednotlivými složkami, která byla zaměřena na velice pragmatické řešení krize a ponechala stranou politické členění. To nebylo všude takhle hladké. Stejně tak tu funguje velice dobře součinnost mezi samosprávou, neziskovým sektorem a byznysem. Nešlo jen o výměnu informací, ale i o zapojení kapacit. Úspěšné bylo i to, že se tu podařilo zapojit síť místních komunitních center a knihovnu do řešení problémů. Ať už byly s distribucí ochranných prostředků, šířením informací, nebo i s pomocí různým rizikovým skupinám.

Mluvíte o pozitivech. Bylo ale v Ústeckém kraji skutečně všechno, jak mělo být?

Negativa se projevují průřezově všemi kraji. Jsou v neujasněnosti legislativy. V ne úplně optimálním nastavení krizového řízení pro typ krize pandemického charakteru. Protože my jsme udělali v minulosti zkušenost s povodněmi a na ně je šitý celý náš krizový systém – jeho struktura, procedury, nastavení koordinace i třeba tvorba zásob. Ústecký kraj byl povodněmi postižen několikrát a poměrně vážně, takže tady je systém pro reakci na povodeň nastaven velice dobře. V jiných krajích tuto příležitost a zároveň smůlu neměli. Ale pandemická situace vyžaduje úplně jiný přístup. A tady se ukazují problémy společné všem krajům.

Jaké ty problémy jsou?

V komunikaci mezi resorty na úrovni státu. Mnohdy si opatření a doporučení z ministerstva zdravotnictví, vnitra či práce a sociálních věcí protiřečila. A samosprávy se pak velice těžko dobíraly toho, co tedy vlastně mohou nebo co by měly realizovat a jak. Zároveň po dlouhou dobu zůstal mimo záběr státu a samospráv sektor spravovaný neziskovými organizacemi a charitami jako domy pro seniory, „eldéenky“, azylové domy a další. Nejenom že tato zařízení zůstala bez ochranných prostředků, ale zároveň se v nich nedala bez úprav realizovat opatření nařízená vládou. Protože ta prostě nezohlednila specifika těchto zařízení.

Žijete v malé vesnici na Podřipsku, v Černoučku. Jak reagovala na krizi tato obec?

Starostu jsem samozřejmě zpovídal jako jednoho z prvních. Potvrdil mi to, co se mi objevuje v makroměřítku také. Že naprostou většinu informací získával z médií a orientoval se v tom stejně těžko jako většina samospráv vyšších stupňů. Další věc je, že v těchto malých obcích jsou zastupitelstva složena z pěti, sedmi lidí. A kdykoli kdokoli vypadne, jde pak o velmi citlivou ztrátu. Takže i malým obcím se bude jednat mnohem lépe, pokud bude naprosto jasně aktualizován krizový plán na pandemickou situaci. Například by měl každý starosta mít naprostý přehled o tom, kolik lidí v rizikových skupinách má ve své obci a jakým způsobem jim může pomoci. Ať už se to týká distribuce potravin, ochranných prostředků, léků nebo třeba nákupů. Tyto věci se mnoho starostů učilo za pochodu. Někteří z nich si to už zapracovali do své dokumentace, ale někteří reagovali naprosto spontánně. Pokud dojde k tomu, že se vymění starostové a nastane další podobná krize, museli by si projít stejným procesem. Pokud se to ale podaří nastavit tak, že každá obec bude mít aktualizovaný i pandemický plán, bude se na to starostům mnohem snadněji reagovat. Protože prostě otevřou příslušnou stránku a pojedou opatření po opatření.

Mluví se o vás jako o možném kandidátovi na našeho příštího prezidenta. Už máte jasno v tom, zda do toho půjdete?

Tato otázka zaznívá poměrně často. Pro mě je to ale ještě doba velice vzdálená. Nechci se dívat tak daleko dopředu, protože může nastat spoustu změn. I v osobní situaci – zdravotní, rodinné. Takže bych nerad dělal plány na roky. Teď mě zaměstnává iniciativa Spolu silnější. A uvidíme, co bude dál. Řekl jsem ale jasně, že jsem připraven nabídnout svou službu této zemi, pokud o to bude zájem. A to platí.