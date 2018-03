Geodet Vladimír Brůna: Letos nás limituje ramadán. Tím naše expedice skončí

Ústí nad Labem /ROZHOVOR/ - Archeologických výzkumů v proslulém egyptském Abúsíru či Súdánu se geodet z Fakulty životního prostředí UJEP Vladimír Brůna účastní už od roku 2001.

Geodet a pedagog z ústecké univerzity Vladimír Brůna se vrátil do egyptského Abúsíru.Foto: archiv Vladimíra Brůny

Loni byl u velkolepého úspěchu na české koncesi v Egyptě, začátkem března se sem vydal znovu. „Mohl bych říct, že mě tu za ta léta už nic nepřekvapí, ale opak je pravdou,“ říká Brůna.

Jaká je na severu Afriky politická situace?

Protože Egypt čekají na konci března prezidentské volby, je v Káhiře a na příjezdových komunikacích více hlídek policie a armády. A také mnoho billboardů současného prezidenta Egypta. Nás se ale situace nijak zásadně nedotýká. Dodržujeme základní pravidla pohybu mezi naší základnou v Sakkáře a ambasádou v Káhiře, kam jednou týdně jezdíme na jednodenní víkend. Jsme v pravidelném kontaktu s vedením našeho zastupitelského úřadu a řídíme se jejich pokyny a doporučeními.

Co vás v Egyptě čeká v letošním roce?

V Egyptě jsem od začátku března. Nejprve jsem byl členem egyptské expedice na výzkumu pyramidového komplexu Džedkarea v jižní Sakkáře. Tento výzkum už skončil a nyní probíhají přípravné práce na naší české koncesi v jižním Abúsíru. Povolení k výzkumu jsme dostali 8. března a tím začaly přípravy i doma. První archeologové přijeli v pátek a v neděli začínáme terénní výzkum v jižní části Abúsíru blízko Kaaperovy hrobky. Postupně budou najíždět další členové ústavu a zaplní se naše expediční vila v Sakkáře.

Půjde o velkou expedici?

Jarní expedice v Abúsíru velká nebude, v první části se bude pracovat na výzkumu v jižní části Abúsíru a souběžně budou probíhat práce ve skladech, které jsme za poslední roky naplnili keramikou a dalšími nálezy a vše je potřeba analyzovat, dokumentovat a zpracovat. V druhé polovině bude pracovat tým profesora Bareše v oblasti šachtových hrobek. Letos nás limituje islámský svátek ramadán, který začne okolo 17. května a tím naše jarní expedice v Egyptě skončí.

Co považujete za největší úspěch v roce 2017?

Jednoznačně nález chrámu z doby Ramesse II., který jsme odkryli v září. V rámci archeologické koncese v Abúsíru jde o unikátní nález. Za 17 let mého působení na expedicích Českého egyptologického ústavu jsem byl u většiny významných objevů, ať už v Egyptě či v Súdánu. Mohl bych říci, že mě toho moc nepřekvapí, ale opak je pravdou. Zrovna chrám z doby Ramesse II. je unikum a já byl u toho. Heslo National Geographic „Stále je co objevovat“ platí v Egyptě dvojnásob.

Co máte během práce v poušti na sobě a jaké používáte nástroje?

Základem je, aby se člověk cítil pohodlně a zároveň aby jej oblečení ochránilo před sluncem a pískem. Standardní jsou pevné boty, dlouhé rukávy, klobouk, tmavé brýle a ochranný sluneční krém s vysokým faktorem. Nutností je dostatečný přísun vody, v září jsme měli spotřebu až 5 lahví na osobu. Jinak používáme osvědčené přístroje a pomůcky: pásmo, olovnice, dvoumetr, milimetrový papír, nivelační přístroj a geodetickou totální stanici. V posledních letech dokumentujeme pomocí prostorových laserových skenerů a k netradičnímu pohledu na archeologickou lokalitu používáme i upoutaného draka s fotoaparátem.

Kde nejčastěji v Egyptě bydlíte?

Základnu máme v prostorách české ambasády v Káhiře, kde vedle bytů disponujeme i sklady a knihovnou. Protože je lokalita Abúsír asi 25 km daleko, nabídla nám egyptská strana bydlení v expediční vile, která je součástí komplexu muzea, skladů a památkového inspektorátu v Sakkáře. Oproti expedici v západní egyptské poušti a zejména v Súdánu máme luxus dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, třemi pomocníky v kuchyni a 10 minut cesty autem na naši lokalitu. Celá léta se denně dojíždělo z Káhiry, což bylo časově náročné a nepohodlné. Situace se v Egyptě změnila k horšímu a z hlediska bezpečnosti, času a nákladů je současné řešení optimální.

Měl jste na expedicích někdy strach?

Po revoluci, kdy byl všude obrovský chaos a spousta památek byla zničena, se situace sice uklidnila, ale kdybych říkal, že se nebojím, tak bych lhal. Každý cestovatel má na svých cestách trochu strach, v Africe to platí dvojnásob. Čeští egyptologové pracují v Abúsíru už od 60. let minulého století, místní si nás tedy považují. Když ale přejíždíme do Káhiry, raději použijeme taxíky, abychom nebyli nápadní a zbytečně na sebe neupozorňovali. Dodržujeme zkrátka pravidla hry, která stanovuje ambasáda a naši egyptští inspektoři s policií.