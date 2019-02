Libouchec - Ještě do této neděle, tj. 14. června, se můžete přihlásit na závod-nezávod Giro di Beer, který se koná v sobotu 20. 6. v Libouchci.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Hynek Dlouhý

Akce, která každoročně čítá několik stovek účastníků, má rok od roku větší úspěch.

Padesátníci z Berouna jezdí už 12 let

„Baví nás to, jezdíme to už dvanáct let. Jsme z Berouna, takže si zde pokaždé musíme najít ubytování. Ale stojí to za to!" řekl Pavel Benát z osmičlenné party „padesátníků".

Cyklotour Libouchec Sobolův memoriál je dlouhý asi 43 kilometrů. Po cestě je několik zastávek. Nejde o závod, jde jen o to užít si projížďku na kole krásnou přírodou.

Trasa vede z Libouchce do Chlumce, dále na Komáří vížku (účastníci mají slevu na lanovku, ti odvážnější si kopec vyšlápnou na kole), Adolfov (tam na všechny čeká polévka z polní kuchyně, výběr je z hovězího vývaru a dršťkové polévky a nápoj).

Dojde i na písničky Karla Kryla

Poté se přes Petrovice a Tisou vrací všichni zpět do Libouchce, kde už bude připraven gulášek, klobásky a zábava s kapelou Sympaťáci.

Odpolední program vyplní písničkář Josef Ilťa s repertoárem Karla Kryla. Každý účastník dostane také památeční triko. Nebude chybět ani losování vítěze vyjížďky. Také se bude losovat vítěz několika cen. Tou hlavní je zájezd do Chorvatska pro čtyři osoby.

Více informací najdete na www.girodibeer.cz nebo na 777595517 a 736 600 160.