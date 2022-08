Všichni se dobře znali, dva maršálové před startem seznamovali čtyřčlenné flighty s podmínkami na promáčeném greenu, klubovna byla plná lesklých cen a pohárů. Ten nejcennější čekal na celkového vítěze. Tentokrát jím byl Filip Goll. "Golf se hraje za každého počasí, podle mne vyhráli všichni, co dokončili turnaj, nebyla to jednoduchá hra," s úsměvem popisoval situaci v terénu Jan Munster st., který použival na hřišti speciální vozítko, aby podpořil ve hře své promáčené kamarády.

Mladá manažerka stručně vyhodnotila současnou situaci kolem golfového klubu Terasy. "Představa je jedna věc, realita druhá. Pro nás je stále zásadní kvalita hřiště, proto přišel nový greenkeeper (specialista na trávník) z Teplic a ve hře je to znát. Trochu nás tu stále provokuje jeden divočák, snad si časem najde jinou lokalitu, tady ho nikdo nemá rád. Restaurace nabízí veřejnosti moderní jídelní lístek, hostů je víc, ale není to žádný zázrak. Snad se to časem zlepší! Caddie (nosič holí) se tu neuživí, hole in one (jamka na jeden úder) prozatím nemá určenou cenu, ale nové auto to nebude. Na papíře mám nápadů dost, většina se bude realizovat v příštím roce. Klub získal i nového profesionálního trenéra," vysvětlila Nikol Wichterová.

Garantem sportovní kvality golfového klubu Terasy je devětadvacetiletý trenér Václav Froněk, který přišel z Terezína. "Golf hraji asi patnáct let, trenérem jsem osm let, vždycky jsem se chtěl živit sportem. Mám licenci A, tohle hřiště znám, má velký potenciál a já se budu snažit, aby to bylo vidět i v soutěžích. Prvním úspěchem je letošní postup mužů z třetí ligy do druhé. Je to velmi mladý tým, který může postoupit i výš. Ženy bojovaly také o postup do vyšší soutěže, ve finále těsně prohrály. Podle mne je nejdůležitější fakt, že se zvedl zájem v kategorii mládeže. Máme nejen talentované juniory, ale chci obsadit i kategorii 14 a 16 let," tvrdil ambiciozní mladík, který chce po sezoně zajistit takové úpravy terénu, aby byla hra trochu náročnější.

Mistrovství golf clubu Terasy se připravuje na 10. a 11. září. Z vyhlídkové zóny se může na tuhle zajímavou hru podívat každý.