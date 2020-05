/ROZHOVOR/ Jednadvacetiletá Sára Zrníková z Ústí nad Labem byla oceněna jako nejlepší studující sportovec jižní oblasti USA. Je totiž úspěšnou golfistkou a současně vynikající studentkou na univerzitě v Houstonu.

Golfistka Sára Zrníková | Foto: archiv Sáry Zrníkové

Rodačka z Ústí nad Labem se vydala do zámoří, kde si plní svůj golfový sen. „To, co dělám a vynakládám do toho tolik úsilí, se mi vyplácí,“ říká v rozhovoru pro Ústecký deník talentovaná Sára Zrníková.