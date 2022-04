A plánuje to zase v červnu. Tentokrát ale na jiné velké legální zdi v Ústí, u Labe pod Větruší. Jak Zadek popsal, na graffiti jamu se většinou sejde parta známých. Ale obvykle se zastaví i někdo zvenčí. A buď je místo, nebo ne. Kdo co vytvoří, to je na něm.

Vedle sprejerů z Ústecka jako Ghost nebo Žakys dorazila na akci i parta z Jablonecka a Liberce. Byla mezi nimi také jediná writerka. Malovala postavičku z animované pohádky Koralína. Děti ji poznávaly a fotily se u ní.

Jak 28letá žena prozradila, graffiti začala zkoušet teprve před nedávnem, jinak tetuje. K sprejům se na akci dostali i nejmenší, které školili zkušenější writeři. Tvrdou muziku na narozeninové akci zahrály místní kapely, přišla řada diváků. S krátkou exhibicí vystoupil motorkář Zadrátovanej plyn.