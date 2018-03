Grizzly a tučňáci čekají. Kraj nabízí výhodné lístky do zoologických zahrad

Ochrana a ostraha - Ochrana a ostraha Policista, strážník 16 000 Kč

Strážníci Strážník Městské policie Trmice. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč, mzda max. 24120 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce:územní obvod města Trmice., Druh práce:, Strážník Městské police Trmice - zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku. Výkon funkce strážníka je upraven zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii., Místo výkonu práce:, Územní obvod města Trmice, Předpoklady a požadavky pro vznik pracovního místa:, " Občan České republiky starší 21 let, " Bezúhonnost - prokazuje se výpisem z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce), " Spolehlivost - prokazuje se čestným prohlášením (ne starší než 3 měsíce), " Zdravotní způsobilost - bude posouzena smluvním lékařem města Trmice, " Střední vzdělání s maturitní zkouškou, " Řidičský průkaz sk. B, Výhodou:, " Uživatelská znalost práce s PC, " Zbrojní průkaz sk. D, " Platné osvědčení strážníka, Pracovní poměr:, Na dobu neurčitou se zkušební dobou tří měsíců, Nástup:, Dohodou, Platové zařazení:, Platová třída 8 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě + příplatky dle Zákoníku práce., Přihláška:, " Jméno, příjmení, datum a místo narození, " Státní příslušnost, " Místo trvalého pobytu, " Kontakt, " Číslo občanského průkazu, " Datum a podpis uchazeče, K přihlášce nutno doložit:, " Strukturovaný životopis, " Výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce), " Úředně ověřenou kopii o dosaženém vzdělání, " Čestné prohlášení o spolehlivosti, " Výpis z evidenční karty řidiče (ne starší než 3 měsíce) , , Písemné přihlášky je možné podávat do 13. 04. 2018 do 13:00 osobně nebo poštou do podatelny Městského úřadu Trmice na adrese:, , Městský úřad Trmice, Fügnerova 448/29, 400 04 Trmice, Obálku označte nápisem "VŘ - strážník MP", Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodů kdykoliv v jeho průběhu zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.. Pracoviště: Město trmice, Fügnerova, č.p. 448, 400 04 Trmice. Informace: Jan Marvan, +420 475 317 242.